Сергей Собянин поручил проиндексировать доплату московским пенсионерам в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве в 2024 году проведут индексацию городской доплаты к пенсии. Такое поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность Мэра Москвы заседании Президиума Правительства Москвы.

В ходе заседания было объявлено об изменениях в государственных программах развития города. Обновления коснутся реконструкции московских поликлиник, программ реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», программы развития Московского метрополитена и многих других.

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