Сергей Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы

В Москве начнется реализация пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow — единой точки доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ. Киностудии и съемочные группы смогут арендовать павильоны и студии, провести натурные съемки на знаковых площадках города, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

Платформа будет работать по принципу одного окна. Это кардинально изменит подход к согласованию съемок в городе: аренда павильона или столичной площадки станет такой же простой, как бронирование гостиничного номера. Нужно будет авторизоваться на сайте и подать заявку в электронном виде.

В информационной базе film.moscow будут представлены:

— 12 киносъемочных площадок, в которых с 82 павильона («Останкино», «Энтузиаст», Киностудия имени Максима Горького, «Главкино», «Амедиа», «Моя студия», МЕТМАШ и другие);

— более 200 объектов для киносъемок, в том числе улицы, микрорайоны, парки, усадьбы, музеи;

— около 30 киношкол, в числе которых Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, Московская школа кино, Московская школа нового кино, Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, Киношкола Александра Митты, Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Высшая школа кино «Арка», курсы подготовки специалистов на «Мосфильме», Институт кино и телевидения, Институт современного искусства, «Студия 24», школа кино и телевидения «Индустрия», киношколы «Киносоль», «Кинолестница», «МИР», «Свободное кино», «Артерия кино», «Снегири», «Лига кино», «Арт-станок», 2 morrow, New Cinema Classes, Kino Caste, академия коммуникаций Wordshop;

— четыре кинокластера: МЕТМАШ на Рязанском проспекте, кинопарк «Москино» в ТиНАО, Киностудии имени Максима Горького в Ростокине и Центрнаучфильм в Левобережном районе столицы;

— оборудование для съемок, включающее киносвет, операторскую технику, спецэффекты, грип и фермы, коммутацию, транспорт (гримвагены, костюмвагены, актерские вагоны, автобусы, минивэны, групповые автобусы, хламвагены и камервагены, светобазы с генераторами, скайлифты, легковые автомобили);

— костюмы и реквизит, куда входит около 240 тысяч единиц мебели, форменной одежды, бутафории, декораций, военного реквизита и других объектов.

С помощью киноплатформы производители смогут подать заявку на получение городской финансовой поддержки, в том числе на экспорт и адаптацию продукции, например дублирование, а также на проведение съемок на территории столицы и создание образа Москвы в киноискусстве.

Киноплатформа film.moscow позволит укрепить позиции Москвы как крупнейшего центра киноиндустрии и важнейшей съемочной площадки, а также повысит конкурентоспособность российского кинопроизводства внутри страны и на мировом уровне.

