«Россия и Китай могут стать амбассадорами новой методологии регулирования цифровой экономики»

Делегация Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ на прошлой неделе посетила с визитом Китай. Ключевым мероприятием программы стала встреча с руководством Национального антимонопольного бюро Китая. Российские эксперты приняли участие в главной антимонопольной китайской конференции и в X Международном форуме КНР по справедливой конкурентной политике. Подробности — в нашем материале.

Проект по экоантитрасту

В Пекине Международный центр конкурентного права и политики БРИКС (Центр БРИКС) НИУ ВШЭ совместно с Центром индустриального развития и управления природоохранной деятельностью ведущего китайского университета Цинхуа провели российско-китайский исследовательский симпозиум (семинар) по анализу и сравнению подходов к управлению цифровой экономикой в странах БРИКС.

В обсуждении приняли участие, помимо делегации Центра БРИКС НИУ ВШЭ, китайской профессуры и студентов из Пекина и Шанхая, представители китайских цифровых компаний Alibaba и Tencent. На мероприятии была представлена текущая стадия исследовательского проекта по экоантитрасту, который Центр БРИКС разрабатывает совместно с венским Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA).

«Новая методология антимонопольного регулирования должна быть вдохновлена теми же принципами и взглядами, что и сами бизнес-стратегии современных цифровых гигантов, — объясняет суть экоантитраста Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ. — Экоантитраст дает целостное видение проблемы и учитывает природу цифровых платформ. Этот метод предполагает, что цифровые экосистемы развиваются циклично, проходя все стадии — от рождения и развития до усиления и этапа экстернализации, когда закрытая экосистема начинает подавлять независимых игроков. На этом этапе чаще всего и происходит вмешательство регуляторов, которые пытаются заставить платформу вернуться на предыдущую стадию цикла, то есть стать снова более открытой. Вместо этого, следуя логике цикла, можно дать платформе пройти следующий этап распада/переформатирования и продолжить развитие уже в новом качестве».

Алексей Иванова, фото: Высшая школа экономики

Алексей Иванов также отметил: «Экспериментальная, динамичная, адаптивная природа подхода экоантитраста, который мы обсуждали в Пекине, легла на благодатную почву современных китайских дискуссий на тему регулирования цифровой экономики. И ученые, и представители цифровых компаний высоко оценили наш проект и подчеркнули огромные перспективы этого подхода для регулирования новых отраслей, особенно искусственного интеллекта. Уверен, что усилиями наших экспертных сообществ с участием крупных цифровых компаний и регуляторов мы сможем выработать новую антимонопольную повестку. Я вижу потенциал для того, что Россия и Китай могут стать амбассадорами новой методологии регулирования цифровой экономики на пространстве БРИКС, которое сейчас активно расширяется».

Ключевыми спикерами симпозиума также стали партнеры Центра БРИКС: Елена Ровенская, программный директор Международного института прикладного системного анализа (IIASA), Этторе Мария Ломбарди, профессор Университета Флоренции, и Цуй Чжиюань, профессор Университета Цинхуа.

Елена Ровенская подробнее остановилась на применении теории комплексных адаптивных систем (КАС) и научных идей из области экологии для объяснения работы цифровых рынков. Теория КАС помогает построить мультиагентную модель, которая учитывает особенности устройства цифровых экосистем и поможет адаптировать регуляторный инструментарий к новым реалиям.

«В рамках проекта по экоантитрасту мы также разрабатываем инструменты, использующие эволюционную теорию игр и агентное моделирование для имитации развития многосторонних платформ», — подчеркнула Елена Ровенская.

О пересечении тем регулирования цифровой экономики и устойчивого развития в ходе дискуссии упомянул Этторе Мария Ломбарди, профессор юридического факультета Университета Флоренции (UniFI). В частности, он отметил, что задача по достижению Целей устойчивого развития адресована не только бизнесу, но и обществу в целом, а само понятие устойчивости подразумевает решение не только проблемы изменения климата, но и актуальных социально-экономических вопросов.

Этторе Мария Ломбарди (крайний справа), фото: Высшая школа экономики

«В докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию от 1987 года устойчивое развитие определяется как “развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности”. Таким образом, устойчивое развитие предполагает совмещение экономического развития с защитой социального и экологического баланса», — отметил господин Ломбарди.

Дарья Котова, эксперт Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, представила доклад на тему «Регулирование рынка онлайн-заказа такси в России и Казахстане», а Фу Хунъюй, замдиректора Центра изучения цифровой экономики Alibaba Research, посвятил свое выступление теме «Цифровые платформы и управление алгоритмами в Китае».

По итогам дискуссии было решено развивать совместное исследовательское направление по применению экологических подходов к регулированию новых цифровых отраслей между Цинхуа и Высшей школой экономики с участием Alibaba и Tencent в качестве партнеров проекта.

После семинара состоялась встреча делегации Центра БРИКС НИУ ВШЭ с Сюй Полином, заместителем директора Центра изучения инициативы «Один пояс — один путь» Китайской академии общественных наук (CASS). В ходе встречи обсуждались вопросы развития антимонопольного трека в рамках стратегии «Один пояс — один путь», а также использование антимонопольного инструментария для решения различных проблем в проектах региональной экономической интеграции, в том числе в таких, как ЕАЭС и БРИКС.

«Один пояс — один путь» — инициатива, с которой правительство Китая во главе с Си Цзиньпином выступило в 2013 году. Международный проект предполагает строительство «Экономического пояса Шелкового пути», связывающего Китай с Европой через Центральную и Западную Азию, и «Морского Шелкового пути XXI века», соединяющего Китай со странами Юго-Восточной Азии, Африки и Европы.

Международный форум по справедливой конкурентной политике

В Нанкине прошел Х Международный форум по справедливой конкурентной политике, организованный при поддержке Государственного управления по регулированию рынка Китая (SAMR) и правительства провинции Цзянсу. Директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов в третий раз принял участие в форуме в качестве приглашенного иностранного спикера — предыдущие его выступления состоялись в 2016 и 2017 годах в Пекине и Шанхае. Мероприятие традиционно собрало ведущих представителей мирового академического сообщества и руководителей иностранных антимонопольных ведомств, в том числе из ЕС, США, Японии и Южной Кореи.

Международный форум КНР по справедливой конкурентной политике проводится с 2012 года и играет важную роль в продвижении конкурентной повестки, изучении вопросов упорядочения конкуренции, а также в укреплении международного сотрудничества в данном направлении.

В этом году форум был посвящен теме «Единый национальный рынок и честная конкуренция для будущего». Он ознаменовал начало Недели просвещения по справедливой конкурентной политике в Китае, которая проходила с 10 по 15 сентября.

Сюй Куньлинь, губернатор провинции Цзянсу, на территории которой расположена штаб-квартира Alibaba, одной из крупнейших в Китае интернет-компаний, отметил, что, поддерживая справедливую конкуренцию, Цзянсу стремится стать одним из самых привлекательных и конкурентоспособных в мире мест для инвестиций и в течение четырех лет подряд получает в Китае звание «Провинция с лучшей деловой средой».

Директор SAMR Ло Вэнь призвал совершенствовать антимонопольное правоприменение, содействовать политике честной конкуренции, усиливать стимулы для инноваций и способствовать высококачественному развитию экономики и ускорению строительства единого национального рынка.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов в своем докладе отметил высокий уровень стратегического взаимодействия в российско-китайских отношениях, в частности между антимонопольными органами обеих стран, которое развивается с 1996 года. В целях укрепления партнерства между странами в 2022 году было заключено новое межправительственное соглашение, которое послужило основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В рамках форума состоялось пять тематических сессий. На первой из них — «Антимонопольное регулирование и создание единого национального рынка» — выступил Алексей Иванов. Директор Центра БРИКС обозначил две основные задачи для регуляторов, действующих в условиях новой экономики. Первая касается постановки актуальных целей антимонопольного регулирования — содействие разнообразию и социальной справедливости, а также большей устойчивости экономики.

«Говоря о Целях устойчивого развития, Sustainable Development Goals, зачастую в первую очередь имеют в виду климатические изменения, но при этом упускают из виду социальную повестку, а ведь она не менее масштабна. Доступ к лекарствам и технологиям, борьба с неравенством, голодом и так далее — все это должно находиться в фокусе внимания регулятора, и здесь необходимо задействовать механизмы защиты конкуренции».

Необходимо инкорпорировать ценности устойчивого развития в механизм антитраста — Центр БРИКС как раз завершает подготовку доклада по этой теме. Документ будет представлен в октябре в Дели, на 8-й Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС, организуемой Комиссией по конкуренции Индии при поддержке антимонопольных органов всех стран объединения.

Кроме того, большое значение имеет инкорпорирование антимонопольного регулирования в различные проекты по региональной экономической интеграции. «Работа по антимонопольному треку уже ведется в ЕАЭС, активно реализуется и набирает обороты в БРИКС, необходимо наладить ее и в рамках интеграционного проекта Китая “Один пояс — один путь”, — подчеркнул Алексей Иванов. — Антимонопольное регулирование должно использоваться для расшивки тонких мест в региональных экономических проектах».

Встреча российской делегации с г-жой Гань Линь, фото: Высшая школа экономики

На полях форума в Нанкине прошла встреча российской делегации с г-жой Гань Линь, руководителем Национального антимонопольного бюро Китая, заместителем руководителя Государственного управления по регулированию рынка Китая (SAMR).

Главой российской делегации стал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов, также во встрече приняли участие сотрудники ФАС и Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия антимонопольных регуляторов обеих стран в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества и роль Центра БРИКС в укреплении и расширении совместной экспертной работы. Г-жа Гань Линь заявила, что китайский регулятор высоко оценивает работу центра и готов и дальше поддерживать его, а также выразила интерес к исследовательскому докладу центра по проблемам устойчивого развития в контексте политики по защите конкуренции.

Также в ходе форума состоялась встреча делегации Центра БРИКС с представителями компании Alibaba, организованная при участии ведущего научного сотрудника Центра БРИКС Цзя Кая, доцента Китайского университета электронных наук и технологий (UESTC). В ходе более чем двухчасового обсуждения была подробно рассмотрена выстроенная в Китае новая система постановки на учет алгоритмов цифровых компаний. Представители Alibaba рассказали об особенностях этого процесса и о том, насколько требование о раскрытии алгоритмов влияет на конкуренцию в цифровом секторе и взаимодействие компании с регулятором. Так, в Alibaba учрежден отдельный департамент, который отвечает за обеспечение максимальной транспарентности алгоритмов и их безопасности с точки зрения интересов пользователей, государства и общества. Как подчеркнули представители Alibaba, вопрос соблюдения публичных интересов является ключевым для департамента и антимонопольных регуляторов Китая.

Со стороны компании Alibaba во встрече приняли участие: Чэнь Юэфэн, ответственный за безопасность отдела по безопасности алгоритмов Alibaba Group (лаборатория безопасности ИИ), Ван Чжэн, старший научный сотрудник Центра цифровой экономики Alibaba Research (профиль — policy research), Лу Пин, старший специалист по безопасности алгоритмов отдела по безопасности алгоритмов Alibaba Group. Онлайн присоединились: Фу Хунъюй, замдиректора Центра цифровой экономики Alibaba Research, и Гуань Сяошу, замдиректора Центра изучения конкурентной политики платформ Taobao и Tmall.

