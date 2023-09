Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Вступил в силу разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине. Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей. Это 11-й по счету отечественный стандарт, не имеющий аналогов в мире. Его будут применять разработчики сервисов искусственного интеллекта, сотрудники лабораторий при технических испытаниях и специалисты медицинских организаций в клинических испытаниях. Об этом сообщила Анастасия Ракова, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год. Новый ГОСТ — уже 11-й созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих», — рассказала Анастасия Ракова.

Новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304-2022. Авторы добавили в набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий необходимость проведения мониторинга системы искусственного интеллекта на всех этапах, связанных с эксплуатацией.

Для разработки единых понятий и норм столица объединила несколько десятков специалистов: разработчиков программного обеспечения, медиков, профессоров, научных сотрудников. Среди авторов стандарта есть специалисты Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Инициатива создания национальных стандартов для внедрения систем искусственного интеллекта в клиническую медицину принадлежит профильному подкомитету технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» Росстандарта, организованному на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Собянин рассказал об уникальной цифровой экосистеме московского здравоохраненияБиблиотеку для обучения искусственного интеллекта в сфере медицины за год расширили в полтора раза

Центр диагностики и телемедицины — ведущая научно-практическая организация в структуре комплекса социального развития, основанная в 1996 году. Она специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI