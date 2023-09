Разработанная в СПбГАСУ программа усовершенствует технику для горизонтального бурения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анастасия Склярова, аспирантка кафедры наземных транспортно-технологических машин, и её научный руководитель Александр Пушкарев, профессор этой кафедры, разработали алгоритм и компьютерную программу для оценки технического уровня машин горизонтально направленного бурения (ГНБ) и перспектив модернизации таких машин.

Установки ГНБ существенно различаются по мощности двигателя, максимальному диаметру расширения скважины, давлению рабочей смеси и иным параметрам. Всё это затрудняет выбор машины для выполнения работ в конкретных условиях и, что особенно важно, не позволяет определить направление дальнейшего развития этой весьма перспективной техники.

Разработчиками предложен алгоритм оценки технического уровня машин. Для удобства практического использования алгоритма создана оригинальная компьютерная программа.

С целью проверки эффективности алгоритма результаты оценки машин ГНБ, полученные с его помощью, сравнивались с подобными оценками, полученными традиционным экспертным методом. Результаты представлены на рис. 1. Оба рейтинга совпали. Но предложенный алгоритм демонстрирует зависимость изменения технического уровня той или иной машины в целом от изменения её конкретного параметра. Это подсказывает разработчикам машин перспективные направления для модернизации данной техники.

Предложенный алгоритм и реализующая его программа устраняют недостатки экспертного метода (субъективность принятого решения и невозможность оперативной повторной оценки в случае внесения изменений в один из анализируемых параметров), позволяя получить достоверную информацию о существующем техническом уровне оборудования и возможностях его повышения.

Алгоритм и программа «Аналитическая модель оценки технического уровня техники горизонтально направленного бурения в заданной системе ограничений» созданы в рамках гранта на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ в 2023 г. По разработанной компьютерной программе подана заявка на регистрацию интеллектуальной собственности.

