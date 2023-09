Пятый сезон конкурса HSE CREATIVE OPEN стартовал

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В этом году мы решили не ограничивать вашу фантазию простыми и понятными категориями, но решили задать поэтический вектор размышлений словосочетанием «Так далеко, так близко», в котором, как нам кажется, заложена сама суть фотографии, а точнее даже описание человеческого бытия, которое фотография стремится постичь. В этой фразе можно разглядеть довольно много, но в ней уже содержится конфликт и напряжение, — то, что есть почти в каждой фотографии, которая нас завораживает. Постоянное напряжение между близостью и отдаленностью, между одиночеством и общностью, между свободой и необходимостью. Напряжение между абстрактным и конкретным, рациональным и эмоциональным, между прошлым, настоящим и будущим.

Тема «Так далеко, так близко» предлагает участникам задуматься о философских и поэтических аспектах нашего восприятия мира, увидеть новые грани знакомых мест и предметов, событий и явлений. Это возможность для художников поделиться своим видением мира и выразить свое отношение к пространству и времени.

К участию в конкурсе принимаются серии работ объединенных одной концепцией. В этом году мы ограничили возраст участников — до 30 лет.

Принимаются работы, снятые в течение года. Количество работ в серии: 10-15.

Проект подается на конкурс в формате презентации. Презентация проекта обязательно должна содержать описание идеи проекта.

