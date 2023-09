Политехники поборются за победу в конкурсе «Дизайн молодых»

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 сентября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие самого масштабного конкурса молодёжного дизайна и искусства «Дизайн молодых» / Young Design 2023, организованного Фондом поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга. Одним из соорганизаторов конкурса является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Под кураторством опытных наставников участники будут работать над самыми актуальными дизайнерскими задачами.

Помимо СПбПУ, соорганизаторами конкурса выступают Школа дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Академия им А.Л. Штиглица. Мероприятие проводится при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда «Татнефть». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В церемонии открытия конкурса «Дизайн молодых» участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, генеральный директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга Сергей Салкуцан, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, представители вузов-соорганизаторов конкурса, индустриальные партнёры и победители прошлого года.

«Вокруг конкурса за годы проведения сложилась дружная команда: Фонд поддержки инициатив и молодёжных проектов, администрация города, вузы-организаторы, партнёры и, конечно, большое количество участников, — отметил проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов. — Главное достижение мероприятия, на мой взгляд, заключается в том, что мы все, общаясь внутри, делясь компетенциями, не чувствуем барьеров и трудностей, а значит, находимся в комфортной для себя среде, способствующей обучению и развитию, а также реализации прекрасных проектов, которые несомненно украсят наш город».

Мероприятие проводится четвёртый год подряд и впервые стало федеральным: в нём могут участвовать студенты и выпускники последних трёх лет вузов и колледжей из разных регионов страны.

Основная программа представлена более чем 15-ю уникальными номинациями, разработанными совместно с ведущими профильными вузами и крупными компаниями-партнёрами конкурса.

Три номинации курирует Высшая школа архитектуры и дизайна Инженерно-строительного института СПбПУ. Участники номинации «Терапевтический дворик» будут создавать пространство в Городской поликлинике № 76, которое поможет людям получить терапевтическое и расслабляющее воздействие. Конкурсанты разработают концепцию планировочного решения для территории, включая подбор декоративных деревьев и трав с учётом оздоровительного воздействия ароматов и цвета растений, приложат руку к созданию парковой мебели, освещения, а также сделают уникальный арт-объект, посвящённый 125-летию Политехнического университета. Куратор номинации — директор Высшей школы дизайна и архитектуры ИСИ Маргарита Перькова. Ментор номинации — заведующий кафедрой «Архитектура и дизайн» Института развития города Севастопольского государственного университета Элина Красильникова.

В числе резонансных задач также создание нового бренда для палеопарка «Путилово». Это первый подобный парк в России на территории уникального карьера, в слоях которого сохранились окаменелости животных, существовавших более 450 млн лет назад. Участники будут изучать исходный материал, обсуждать проект и подбор референсов с заказчиком, определять целевую аудиторию и искать решение, как реализовать проект. Куратор номинации — Павел Козловский. Ментор номинации — доцент Высшей школы дизайна и архитектуры ИСИ Татьяна Диодорова.

Участникам номинации «Экофорум» предстоит создать архитектурно-планировочное решение для территории школы № 707 Санкт-Петербурга, которое сочетает природные элементы с комфортной городской средой. Они будут превращать площадку в новый тип гибридного общественного пространства, предназначенного не только для отдыха, но и для достижения образовательных целей. Предстоит работа над открытой платформой, которая будет использоваться как место проведения занятий, воспитания, культурных мероприятий, научных исследований и выставок. Куратор номинации — директор школы № 707 Невского района Санкт-Петербурга Кермен Жемчуева. Ментор номинации — директор Высшей школы дизайна и архитектуры ИСИ Маргарита Перькова.

Магистранты 1 курса направления «Дизайн архитектурной среды» уверены, что переосмысление пришкольной территории станет захватывающим опытом для участников и даст возможность учесть требования и пожелания необычных заказчиков — школьников.

Мы сможет применить теоретические знания на практике и увидеть, как идеи преобразят уже существующее пространство. Это очень интересная задача — сделать школьную территорию привлекательной, безопасной и функциональной для учеников и персонала. На конкурсе мы разовьём навыки в области проектирования, планирования, управления проектами и командной работы. Нам ещё не приходилось изучать дендрологию с учётом не только эстетического фактора, но и благоприятного воздействия на развитие и обучение школьников , — поделились студенты Политеха.

В этом году в конкурсе большое значение уделяется инженерной составляющей: представлены проектные школы, в которых дизайнеров и инженеров ждёт совместная работа. Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» СПбПУ выступила партнёром сразу двух междисциплинарных номинаций, в рамках которых запланирована совместная работа магистрантов ПИШ СПбПУ, инженеров и дизайнеров — участников конкурса.

В номинации «Бионика» участникам с помощью опытных кураторов предстоит разработать 3D-концепт индивидуального дизайнерского антропоморфного механического протеза в бионическом стиле. Ментором номинации выступит ведущий инженер, руководитель направления «Прикладные исследования и разработки» Центра компьютерного инжиниринга (CompMechLab®) ПИШ СПбПУ Михаил Жмайло.

Другая номинация посвящена разработке дизайна гондолы воздушного шара, который будет использоваться в воздушных перелётах Фёдора Конюхова, в частности, в запланированном перелёте через Северный полюс. Предложенные дизайнерами идеи станут важной составляющей знакового проекта по разработке конструкции кабины аэростата для полёта протяженностью более 5000 км в суровых природно-климатических условиях, над которым работают инженеры ПИШ СПбПУ.

