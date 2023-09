Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Каждую третью среду сентября в России отмечается неофициальный праздник – День HR-менеджера. HR — от английского human resources, что в переводе означает «человеческие ресурсы». В России специалисты по набору персонала называются кадровиками. Но если раньше сотрудники отдела кадров только оформляли документацию по найму, увольнению или уходу в отпуск, то современное понятие HR-менеджера стало значительно шире. Теперь это не только документация, но и поиск новых сотрудников, формирование кадровой политики или даже корпоративной культуры.

Праздник неофициальный, но его виновники очень важны для любого учреждения или компании. Каждый из нас взаимодействует с HR-менеджерами пусть и не каждый день, но обязательно с некоторой периодичностью. Именно они открывают двери нашей карьеры. Потому мы искренне поздравляем их с профессиональным праздником, а в первую очередь отдел кадров нашего университета и кафедру управления персоналом ГУУ.

Именно наша кафедра управления персоналом первой в России начала подготовку специалистов в этой области. Она была основана в 1990 году доктором экономических наук, заслуженным деятелем науки РФ Ардальоном Яковлевичем Кибановым. Профессор Кибанов является автором 365 научных и учебно-методических трудов, в том числе 50 учебников и учебных пособий. В своих научных трудах он изложил основы формирования системы управления персоналом, кадровой политики и стратегии управления персоналом, технологию управления персоналом организации, в том числе требования к кандидатам, их деловую и личностную оценку, необходимость адаптации и профориентации, оценку результативности деятельности и другие показатели. Под его редакцией была составлена первая в России энциклопедия управления персоналом. И всё это лишь малая часть его достижений и наследия. С 2009 года ГУУ проводит Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова. В рамках Форума проводятся различные конференции, конкурсы, студенческие и школьные Олимпиады. В текущем году в нём приняло участие свыше 500 человек из более 100 университетов и организаций, приехавших из 30 городов России.

Гордимся нашей историей. Ещё раз поздравляем с профессиональным праздником всех кадровиков и желаем им всегда находиться в благоприятном расположении духа.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI