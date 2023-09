Опыты с радиоактивными веществами, тайны природных явлений и фото на тепловизор: в НГУ прошел День физики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Всероссийский день физики в НГУ объединил ученых, студентов и школьников. Гостям праздника продемонстрировали яркие эксперименты, показали их фото на экране тепловизора и разрешили безопасно поработать с радиоактивными образцами.

17 сентября в главном корпусе Новосибирского государственного университета состоялся Всероссийский день физики, объединивший более 600 человек. Участниками и гостями праздника стали ученые, выпускники и преподаватели, научные сотрудники кафедр и подразделений Физического факультета НГУ, школьные учителя, студенты, школьники и ребятишки детсадовского возраста, которых родители решили приобщить к настоящей науке. Организаторы мероприятия подготовили увлекательную программу, которая была интересна взрослым и детям.

В приветственной лекцией перед поклонниками физики выступил декан Физического факультета НГУ, доктор физико-математических наук Владимир Блинов. Он рассказал о научном методе познания мира и подчеркнул, что наука позволяет сделать окружающий нас мир более понятным и предсказуемым, и, как следствие, и более безопасным. В последние десятилетия произошел колоссальный прогресс в экспериментальной и теоретической физике, но многое еще не изучено и требует дальнейших исследований.

Уникальные физические демонстрации сопровождались комментариями ведущих ученых и экспертов в различных областях физики – доктора технических наук, заведующего кафедрой физики сплошных сред Физического факультета Евгения Пальчикова, доктора физико-математических наук, заведующего кафедрами общей физики и физики полупроводников физфака профессора Артура Погосова и старшего преподавателя кафедры теоретической физики Романа Спицына. Желающим проверить свои знания в области физики предлагали решить несколько задач-демонстраций.

Праздник продолжился на организованной кафедрами и подразделениями физфака Physics Street, где каждый участник праздника мог прикоснуться к науке своими руками – пообщаться с настоящими учеными, поучаствовать в ярких экспериментах, объяснить с научной точки зрения различные природные явления, увидеть свое фото на экране тепловизора, безопасно поработать с радиоактивными образцами и попробовать инновационные экспериментальные напитки и десерты в Физбаре. Самые активные участники Дня физики в НГУ получили призы и подарки.

– День физики вызвал небывалый интерес у жителей Новосибирской области. Мы планируем сделать его традиционным ежегодным мероприятием, – поделился своими впечатлениями и планами декан Физического факультета Владимир Блинов.

