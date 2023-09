Объем производства электрического оборудования в столице вырос почти на 115 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые семь месяцев 2023 года производство электрического оборудования в столице выросло на 114,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичную электротехническую промышленность сегодня представляет 130 предприятий, где трудоустроено более 17 тысяч человек. Объемы производства в отрасли ежемесячно растут. Только в июле было выпущено на 21,8 процента больше изделий, чем в июне 2023 года. Всего за семь месяцев московские производители электрооборудования увеличили производство на 114,9 процента», — рассказал Владимир Ефимов.

В городе выпускают множество видов электрического оборудования: электродвигатели, трансформаторы, коммутационную аппаратуру, системы управления, защитные устройства, измерительные приборы, кабельные изделия и другую электротехническую продукцию.

«На фоне роста темпов производства электрооборудования в городе растут и поставки таких изделий. С января по июль текущего года общий объем отгрузок предприятий увеличился на 150,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысил отметку в 142 миллиарда рублей», — добавил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Московские предприятия пользуются инструментами антикризисной и системной поддержки города, что позволяет им наращивать производственные мощности и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Например, столичный завод «Спецкабель», которому присвоен статус промышленного комплекса, по итогам первой половины 2023 года увеличил выпуск оптических кабелей и оптических кабельных сборок на 45 процентов.

В Москве работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов кластеры электромобилестроения, фармацевтики, фотоники и электроники, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка «Руднево».

