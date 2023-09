НИУ ВШЭ станет ключевым участником проекта «Российское государство-цивилизация. История. Институции. Люди»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В рамках проекта будет проведено масштабное исследование исторической эволюции базовых составляющих модели российского государства-цивилизации, а итогом станет семитомное издание, в которое войдут тома по Древней Руси, Московскому царству, Российской империи, СССР. Работа будет вестись в партнерстве с Севастопольским госуниверситетом. Экспертный совет проекта возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон, в состав совета войдут ректоры ВШЭ, СевГУ и РГГУ, известные ученые и эксперты. Инициатором проекта «Российское государство-цивилизация. История. Институции. Люди» выступил Севастопольский госуниверситет, в Высшей школе экономики его ведут ученые факультета гуманитарных наук и других подразделений. 15 сентября, в ходе рабочей поездки в Севастополь, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и ректор СевГУ Владимир Нечаев обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества вузов. Уникальная особенность проекта — акцент на личностно-индивидуальных усилиях в становлении и развитии российского государства-цивилизации. Исследователи уделят внимание не только видным государственным деятелям, но и мало кому известным обер-секретарям или региональным предпринимателям. Также на многие события в истории страны предлагается посмотреть как на единый процесс, в рамках которого во имя общего блага совместно трудились человек, общество и государство. «Фактически речь идет о галерее исторических персонажей далеко не первого ряда, для которых служение “любезному Отечеству” (это цитата из одного текста XVIII века) было сущностной составляющей их жизни. Без этого служения и вне его они не мыслили свою жизнь. Только труд на благо и во имя Отечества на всех поприщах (от военного до занятия сельским хозяйством) являлся истинной добродетелью. Без этого человек переставал быть человеком. Можно говорить об особого рода мировоззрении, которое в целом было единым для всех этапов развития российского государства-цивилизации и функционировало как объединяющее начало», — рассказывает руководитель проекта и Школы исторических наук НИУ ВШЭ Галина Бабкова. Итогом проекта должно стать семитомное издание, которое включит два типа материалов. Первый — комментированная публикация исторических источников. Второй — результаты большой научно-исследовательской работы по выявлению и изучению исторической эволюции базовых составляющих модели российского государства-цивилизации. Издание будет включать отдельные тома по Древней Руси, Московскому царству, периоду Российской империи, истории СССР. Планируется начать с тома «Российское государство-цивилизация. История. Институции. Люди. Российская империя. XVIII век». «Причина состоит в том, что XVIII век, эпоха Петра I и Екатерины II, — это осевое время в истории России как уникальной цивилизации. Это период, когда России на основе собственного уникального опыта, обогащенного ведущими достижениями опыта других стран, стала в полном смысле слова великой державой», — поясняет Галина Бабкова.

Реализацию проекта будет курировать экспертный совет, который согласился возглавить митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов Георгий Александрович). Его членами, в частности, стали: ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев, ректор РГГУ Александр Безбородов, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко, декан факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Феликс Ажимов, директор Института региональных исторических исследований НИУ ВШЭ Екатерина Болтунова и другие ученые и эксперты.

Галина Бабкова подчеркивает, что публикация исторических источников невозможна без привлечения профессионалов из федеральных и региональных архивов. «При этом все коллеги разделяют необходимость строго научного подхода при решении стоящих перед проектом задач. Например, безусловно необходимым видится следование действующим в нормативном поле правилам издания и комментирования источников», — говорит она. Проект «Российское государство-цивилизация. История. Институции. Люди» реализуется в рамках национальных целей развития России в части создания условий для обеспечения когнитивного суверенитета.

«Запрос на научно фундированный, но при этом доступный и понятный диалог о выстраиваемой модели когнитивного суверенитета достаточно широк — от школьного учителя, студента неисторических специальностей или региональных чиновников до простого гражданина, живо интересующегося историей России, — поясняет декан факультета гуманитарных наук ВШЭ Феликс Ажимов. — В этом контексте потенциал развития проекта видится том, чтобы, с одной стороны, инициировать научные исследования в данной области и начать формирование научного сообщества для дальнейшего развития и передачи знаний, а с другой — создать фактологический и научно-исследовательский задел для цифровой платформы, аккумулирующей и аналитически репрезентирующей весь набор данных по истории России как уникальной цивилизации».

