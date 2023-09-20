НИУ ВШЭ станет ключевым участником проекта «Российское государство-цивилизация. История. Институции. Люди»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В рамках проекта будет проведено масштабное исследование исторической эволюции базовых составляющих модели российского государства-цивилизации, а итогом станет семитомное издание, в которое войдут тома по Древней Руси, Московскому царству, Российской империи, СССР. Работа будет вестись в партнерстве с Севастопольским госуниверситетом. Экспертный совет проекта возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон, в состав совета войдут ректоры ВШЭ, СевГУ и РГГУ, известные ученые и эксперты.

Инициатором проекта «Российское государство-цивилизация. История. Институции. Люди» выступил Севастопольский госуниверситет, в Высшей школе экономики его ведут ученые факультета гуманитарных наук и других подразделений.

15 сентября, в ходе рабочей поездки в Севастополь, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и ректор СевГУ Владимир Нечаев обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества вузов.

Уникальная особенность проекта — акцент на личностно-индивидуальных усилиях в становлении и развитии российского государства-цивилизации. Исследователи уделят внимание не только видным государственным деятелям, но и мало кому известным обер-секретарям или региональным предпринимателям. Также на многие события в истории страны предлагается посмотреть как на единый процесс, в рамках которого во имя общего блага совместно трудились человек, общество и государство.

«Фактически речь идет о галерее исторических персонажей далеко не первого ряда, для которых служение “любезному Отечеству” (это цитата из одного текста XVIII века) было сущностной составляющей их жизни. Без этого служения и вне его они не мыслили свою жизнь. Только труд на благо и во имя Отечества на всех поприщах (от военного до занятия сельским хозяйством) являлся истинной добродетелью. Без этого человек переставал быть человеком. Можно говорить об особого рода мировоззрении, которое в целом было единым для всех этапов развития российского государства-цивилизации и функционировало как объединяющее начало», — рассказывает руководитель проекта и Школы исторических наук НИУ ВШЭ Галина Бабкова.

Итогом проекта должно стать семитомное издание, которое включит два типа материалов. Первый — комментированная публикация исторических источников. Второй — результаты большой научно-исследовательской работы по выявлению и изучению исторической эволюции базовых составляющих модели российского государства-цивилизации.

Издание будет включать отдельные тома по Древней Руси, Московскому царству, периоду Российской империи, истории СССР. Планируется начать с тома «Российское государство-цивилизация. История. Институции. Люди. Российская империя. XVIII век». «Причина состоит в том, что XVIII век, эпоха Петра I и Екатерины II, — это осевое время в истории России как уникальной цивилизации. Это период, когда России на основе собственного уникального опыта, обогащенного ведущими достижениями опыта других стран, стала в полном смысле слова великой державой», — поясняет Галина Бабкова.