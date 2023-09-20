На Окружной улице построят дом на 330 квартир по программе реновации

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласован проект дома для участников программы реновации в Южном Тушине. Новостройку возведут по адресу: Окружная улица, земельный участок № 2а. Она будет состоять из двух корпусов, объединенных подземной парковкой. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«В рамках программы реновации для жителей подготовят 330 квартир: 118 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 46 трехкомнатных. Проживать в новом доме смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых будут созданы комфортные условия и организована безбарьерная среда», — рассказала Анна Яковлева, исполняющий обязанности председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе.

В квартирах выполнят отделку, установят выключатели, розетки и осветительные приборы, на кухнях — мойку и плиту, в санузлах — сантехнику.

В каждой секции появятся подъезды с двойными тамбурами, колясочными, помещениями для хранения уборочного инвентаря и лифтовыми холлами. Кроме того, в первой секции выделят место для хранения велосипедов.

Прилегающую территорию благоустроят. Здесь обустроят проезды, тротуары, пешеходные зоны. Также оборудуют детскую и спортивную площадки, сделают место для отдыха. Установят малые архитектурные формы. В комплекс работ по озеленению войдет оформление газонов и высадка деревьев и кустарников.

С начала реализации программы реновации в столице возвели уже 263 здания, общая площадь которых составляет 3,7 миллиона квадратных метров.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в Москве вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти миллион москвичей.

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