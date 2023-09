Наши «Ихние» сыграют в чертвертьфинале Московской студенческой лиги КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22, 25 и 26 сентября в Московском молодежном центре «Планета КВН» пройдут шесть игр нового этапа Московской студенческой лиги «Молодёжь Москвы» (МСЛ). За проход в полуфинал будут бороться десятки молодых команд, в том числе представляющие ГУУ и нашу университетскую лигу КВН.

Борьба за место в полуфинале будет яркой, ведь среди четвертьфиналистов есть участники телевизионных проектов, а значит уровень юмора будет высок. На его градус также повлияют гостевые выступления команд Высшей лиги: «Ровеньки», «Иван Иванов», «Близкие» и других.

«Каждый раз, когда ребята выходят на сцену, они взрывают зал. В этот момент мы понимаем, насколько бесконечен их талант и какую работу они проделывают, чтобы добиться таких результатов. Безусловно, и в этот раз нас ждет взрыв молодежной фантазии и лучшие шутки», — отметила руководитель Проектного офиса «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина.

Команды должны будут проявить себя в двух конкурсах: Приветствие и Блиц-разминка.

Команда КВН «Ихние» (ГУУ) сыграет 26 сентября в 16:00. Приходите поддержать наших ребят.

Бесплатные билеты на все игры доступны на сайте лиги.

Расписание игр и составы их участников можно посмотреть по ссылке. По возможности и желанию сходите и на других посмотреть. Только не вместо учёбы.

Московская студенческая лига «Молодёжь Москвы» проводится при поддержке Проектного офиса «Молодёжь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

