В Москве начался прием заявок на получение грантов для социально ориентированного бизнеса. Зарегистрированным в столице предпринимателям предоставят до трех миллионов рублей на развитие проектов. Об этом сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

«За счет финансовой поддержки можно возместить до 75 процентов затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели», — рассказала Наталья Сергунина.

Помимо этого, гранты можно направить на оплату вознаграждения за использование франшизы.

Максимальную сумму — до трех миллионов рублей — выделят предприятиям, которые на день подачи документов работают от трех до пяти лет. Компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные от года до трех лет, могут рассчитывать на выплаты до миллиона рублей. Финансовая поддержка тех, кто проработал от шести месяцев до года, составит до 500 тысяч рублей.

Оператор субсидий — Фонд поддержки социальных проектов. Претенденты на получение грантов должны пройти обучение по одной из его образовательных программ. Полный список требований к кандидатам указан в постановлении Правительства Москвы.

Заявки принимают до 19 октября по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/помещение 43/7. Посетителей ждут с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Получить консультацию по документам, условиям и порядку предоставления поддержки можно по телефону: +7 495 664-30-32 или +7 800 550-30-32.

Социально ориентированные предприятия Москвы производят значимые для горожан товары и услуги, а также принимают на работу многодетных родителей, выпускников детских домов, людей с инвалидностью и представителей других уязвимых категорий населения.

