МКБ стал лауреатом премии Frank Debit Card Awards 2023 агентства Frank RG

Московский кредитный банк (МКБ) стал победителем Frank Debit Card Awards 2023 по итогам исследования агентства Frank RG в номинации «Самая выгодная пенсионная карта» с продуктом пенсионная карта «Мудрость».

В ходе исследования аналитики Frank RG изучили продуктовые линейки 25 банков, на которых приходится 92,5% рынка и выяснили, что в этом году клиенты при выборе карты смотрят на наличие и размер кешбека, а также прозрачную механику начисления и обмена бонусов. А главными критериями при выборе дебетовой карты остались стоимость обслуживания, надежность банка и удобство онлайн-банкинга.

Cамой выгодной пенсионной картой в этом году стала карта «Мудрость» МКБ. Ее пользователи могут получать до 6% на остаток на счете, а также 5% кешбека на избранные категории «МКБ Бонус», среди которых всегда доступны «Аптеки».

Кроме того, получающие пенсию на карту «Мудрость» получают доступ к круглосуточному бесплатному сервису «Забота» Квалифицированные специалисты которого всегда готовы дать консультации по теме здоровья, порядка оказания медицинских услуг, помогут с бытовыми и юридическими вопросами, а также расскажут, на какие льготы может рассчитывать клиент.

Оформить пенсионную карту «Мудрость» можно в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также во всех отделениях МКБ.

