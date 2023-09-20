Конкурс «Умник МФТИ» поможет найти финансирование для проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Московский физико-технический институт совместно с Фондом содействия инновациям запустил очередной прием заявок на программу «УМНИК-МФТИ-2022», которая поддерживает научно-технические проекты. Победители получат начальное финансирование в размере 500 тысяч рублей на один год.
Принять участие могут студенты, аспиранты и молодые ученые из абсолютно любого вуза России, у которых есть проект, соответствующий уровню и тематике программы.
Рассматриваются проекты по шести направлениям:
- Цифровые технологии;
- Медицина и технологии здоровьесбережения;
- Новые материалы и химические технологии;
- Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- Биотехнологии;
- Ресурсосберегающая энергетика.
Для участия необходимо:
С вопросами можно обратиться к координатору программы и организатору конкурса «УМНИК-МФТИ-2023» Ирине Масловой umnik@mipt.ru +7(903)170-44-85
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