Конкурс «Умник МФТИ» поможет найти финансирование для проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Московский физико-технический институт совместно с Фондом содействия инновациям запустил очередной прием заявок на программу «УМНИК-МФТИ-2022», которая поддерживает научно-технические проекты. Победители получат начальное финансирование в размере 500 тысяч рублей на один год.

Принять участие могут студенты, аспиранты и молодые ученые из абсолютно любого вуза России, у которых есть проект, соответствующий уровню и тематике программы.

Рассматриваются проекты по шести направлениям:

Цифровые технологии;

Медицина и технологии здоровьесбережения;

Новые материалы и химические технологии;

Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

Биотехнологии;

Ресурсосберегающая энергетика.

Для участия необходимо:

С вопросами можно обратиться к координатору программы и организатору конкурса «УМНИК-МФТИ-2023» Ирине Масловой umnik@mipt.ru +7(903)170-44-85

