Инвесторы могут приобрести помещение под офис в районе Аэропорт

На городские торги выставили коммерческое помещение площадью 560 квадратных метров в Большом Коптевском проезде. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Инвесторы приглашаются к участию в торгах по продаже нежилого помещения площадью 560 квадратных метров в пятиэтажном здании на севере столицы. Стоимость лота определится на онлайн-аукционе, который пройдет 9 октября. Договор заключат с претендентом, предложившим наибольшую цену», — рассказал Иван Щербаков.

Здание находится по адресу: Большой Коптевский проезд, дом 6, в 10–15 минутах ходьбы от станции «Аэропорт» Замоскворецкой линии метро. По местоположению, планировочным и конструктивным решениям помещение больше всего подходит под размещение офиса. Оно расположено на пятом этаже и включает в себя кабинеты площадью от 16 до 50 квадратных метров и большой зал, разделенный стеклянными офисными перегородками на отсеки площадью от 12 до 34 квадратных метров. Также есть три санузла, гардероб и комната отдыха.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 28 сентября. Для этого необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация: фотографии, документация, условия и форма реализации объектов. Среди предложений здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных местах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

