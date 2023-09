Идет набор на бесплатную лидерскую программу Школы Игоря Рыбакова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Продолжается конкурсный набор на второй поток образовательной программы «Лидеры будущего: основы предпринимательства для лидеров нового типа». Интенсив проводит Школа Игоря Рыбакова МФТИ.

Игорь Рыбаков — выпускник МФТИ, партнер Физтех-Союза, известный предприниматель сооснователь компании «Технониколь», участник списка Forbes богатейших людей России.

Ключевая идея образовательных программ Школы Игоря Рыбакова заключается в развитии на Физтехе интегративной системы STEM-образования.

В рамках этой концепции всемирно известная «Система Физтеха», основанная на сильной математической и инженерной подготовке, актуализируется и дополняется гуманитарной компонентой, дисциплинами по развитию предпринимательского мышления, проектным обучением, различными видами искусства и активности.

При таком подходе происходит смена обычных форматов образования: внедрение новых подходов и технологий обучения от экспертов, научных деятелей и практиков, авторитетных лидеров и предпринимателей.

В прошлом году было получено 257 заявок на программу. На нее отобрали 81 студента, а выпускниками стали всего 36 человек.

Все подробности сайте.

Подать заявку нужно через бота и строго до 25 сентября.

