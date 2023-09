Еще один дом по программе реновации построят в Отрадном

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Выдано разрешение на возведение дома для участников программы реновации в Отрадном. Строительная площадка находится по адресу: Отрадный проезд, земельный участок 6/1. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Трехсекционный многоквартирный дом с одноуровневой подземной автостоянкой построят для переселения жителей ветхих пятиэтажек района Отрадное. Новостройку общей площадью более 26 тысяч квадратных метров возведут с учетом стандартов программы реновации, подразумевающих удобные планировки, готовую отделку квартир и благоустроенный двор. Застройщик получил всю разрешительную документацию и может приступать к работам», — рассказал Игорь Войстратенко.

В доме будет 251 квартира: 72 однокомнатные, 131 двухкомнатная и 48 трехкомнатных. Четыре квартиры спроектировали специально для маломобильных жильцов: в них расширенные дверные проемы, просторные холлы и совмещенные санузлы с поручнями.

Во внешней отделке здания будет применена система вентилируемого фасада с фиброцементными плитами, также установят корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

На первом этаже расположатся колясочные, комната консьержа и помещение для хранения уборочного инвентаря, лифтовые холлы. Кроме того, предусмотрены помещения для размещения объектов коммерческой инфраструктуры. Здесь же заработает центр информирования по переселению. В подъездах установят лифты грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов.

Двор благоустроят — организуют проезды и тротуары, парковку для автомобилей, обустроят детскую игровую площадку, места для занятий спортом и отдыха. Помимо этого, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Председатель Мосгосстройнадзора напомнил, что по поручению Сергея Собянина ведомство уделяет пристальное внимание качеству жилых объектов по программе реновации.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график контрольно-надзорных мероприятий комитета. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз (ГБУ “ЦЭИИС”) для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — отметил Игорь Войстратенко.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в Москве вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу реновации.

