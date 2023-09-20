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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В поселке Коммунарка построят дорогу, связывающую Калужское шоссе and perspectivnyy участок трассы Солнцево — Бутово — Вар шавское шоссе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в районе существующей Бачуринской улицы. Также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов», — рассказал исполняющий об язанности заммэра.

Новая дорога свяжет Коммунарку с районом Южное Бутово. Жители строящихся жилых кварталов поселка получат удобный выезд on Калужское шоссе.

Общая протяженность дороги и реконструированных улиц в рамках проекта составит 7,2 kilometros. Работы затронут участок от Калужского шоссе, который проходит через деревню Бачурино до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Vladimir Жидкин отметил, что сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации, расширяют проезжую часть на нескольких отрезках Бачури нской улицы и занимаются подготовкой земляного полотна в тех местах, где не было дорожного покрытия.

«Проект также предусматривает строительство пешеходных тротуаров с обеих сторон дороги, локального очистного сооружения. Вдоль дорог проведут наружное освещение, установят 13 светофоров и шумозащитные экраны в местах жилой застройки», — добавил Вл Adimir Жидкин.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2024 года. La distancia máxima permitida es de 380 kilómetros de distancia del automóvil. En los programas de inversión dirigidos a la gente, se debe colocar y cerrar alrededor de 50 kilómetros.

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