Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В «Активном гражданине» открылось второе голосование серии «Осень в Москве». Участники выберут лучшие проекты и объекты дополнительного образования.

В первом вопросе москвичам предлагают выбрать самые интересные детские технопарки. Среди предлагаемых вариантов ИТ-технопарк «Байтик», анимационный «Калибр», технопарк равных возможностей Российского государственного социального университета и другие. В них регулярно проходят дни открытых дверей, экскурсии и мастер-классы.

Например, в «Байтике» можно заняться промышленным программированием или 3D-моделированием. А в анимационном технопарке «Калибр» интересно попробовать себя в роли дизайнера, художника, мультипликатора и инженера.

Отвечая на второй вопрос, участники выберут лучшие лектории и просветительские проекты Москвы. В голосование вошли самые популярные и интересные места.

Среди них лекторий Московского музея современного искусства, где теоретики и практики моды, архитектуры, музыки и философии, а также современного искусства расскажут об истории российской и зарубежной культуры за последние два века.

Также в голосовании участвует культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ», который появился в 2016 году. Он объединяет ведущих ученых, исследователей, популяризаторов науки и экспертов из различных областей науки и искусства. Для гостей ВДНХ организуют лекции, творческие встречи, фестивали, мастер-классы, концерты, спектакли и пленэры.

Основные площадки проекта «Знание. ВДНХ» — павильон «Рабочий и колхозница», музей славянской письменности «Слово», центр «Космонавтика и авиация» и другие объекты Музейного города ВДНХ.

Третий вопрос посвящен библиотекам Москвы, которые модернизированы в современные культурные центры. В голосовании участвуют библиотека этнографии, библиотека имени Н.А. Некрасова и другие. Например, библиотека этнографии в Измайлове популяризует народные художественные промыслы и ремесла и хранит традиции. Здесь организуют тематические мастер-классы, лекции, семинары, выставки и виртуальные экскурсии по музеям регионов.

Всего в серию «Осень в Москве» войдет пять голосований. Москвичи смогут выбрать лучшие спорткомплексы, усадьбы для осенних прогулок, парки для фотосессий, а также места в городе, где можно наблюдать за животными и птицами.

Проект «Активный гражданин» действует в столице с 2014 года. За девять лет к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, которые приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.

Москвичи выбрали любимые места для летнего отдыха в столицеЗа лето свыше 8,5 тысячи человек побывали на образовательных мероприятиях проекта «Знание. ВДНХ»Более 500 цифровых проектов в разных сферах реализовала Москва за пять лет

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI