Девять проектов комплексного развития территорий реализуют на севере Москвы

В Северном административном округе столицы в активной стадии реализации находится девять проектов комплексного развития территорий. На общей площади свыше 178 гектаров строят более 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Редевелопмент проводят инвесторы и правообладатели недвижимости.

«Объем инвестиций в развитие проектов может составить более 347 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — свыше 15 миллиардов рублей. По итогам реорганизации площадок будет создано не менее 41 тысячи рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.

По проектам реорганизуют участки бывших промзон Коровино, Братцево, Автомоторная, «Вагоноремонт» и Дегунино — Лихоборы, а также неэффективно используемые территории в Дмитровском проезде и на улице Новая Ипатовка. Обновленные и привлекательные для жизни городские кварталы появятся в районах Войковский, Западное и Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Коптево и Тимирязевский.

«На месте недостроенных зданий, пустырей, складов и других устаревших объектов предусмотрено возведение более 2,2 миллиона квадратных метров жилья. Также планируется строительство свыше 1,6 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов. Так, здесь появится семь детских садов для более чем 1,6 тысячи воспитанников и столько же школ для 3,7 тысячи учеников, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, три медицинских учреждения, а также высокотехнологичные производства, технопарки, отделения банков, кафе и магазины», — отметил исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Там проектируют комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

