ГУУ участвует в организации Финатлон форума. Приглашаем к участию в конкурсе научных работ

21 ноября 2023 года состоится III-й Финатлон форум «Международная научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам».

На форуме планируется работа 16 различных секций. Государственный университет управления будет координировать работу секции «Бизнес аналитика и открытые данные — путь к глобальному договору ООН».

Среди других секций: «Устойчивое развитие и философия социальной справедливости», «Искусственный интеллект: Перспективы развития ChatGPT и риски ESG», «Национальные инвестиционные возможности в контексте технологического суверенитета», «Цифровая трансформация образования в устойчивом развитии. Геймификация образовательного процесса. Дополненная и виртуальная реальность. Аппаратная зависимость в игровой индустрии» и прочие.

Для участия в конкурсе научных работ приглашаются студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

Первый этап конкурса пройдёт с 20 сентября по 10 октября 2023 года в дистанционной форме. Финалисты конкурса примут участие в очном финале на конференции 21 ноября 2023 года, которая будет проходить в Москве.

Работы лауреатов конкурса будут опубликованы в специальном электронном сборнике научных работ РИНЦ, лучшие работы будут опубликованы в академических научных журналах.

Все подробности и форма регистрации на сайте Финатлон форума.

