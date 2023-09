В шести районах Москвы появятся новые благоустроенные футбольные комплексы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В спальных районах Москвы до конца 2024 года появится шесть новых благоустроенных футбольных комплексов «РФЛ-Арена». Заниматься спортом в них смогут до 14 тысяч человек в неделю.

Ранее город разыграл на аукционе право на размещение спортивных объектов в районах Митино, Новогиреево, Люблино, Ивановское, Северное Тушино и Марьино. С инвестором были заключены договоры на размещение некапитальных спортивных сооружений сроком на 49 лет.

«Территории общей площадью 6,39 гектара, выделенные для размещения спортивных объектов, находятся в кварталах с многоэтажной жилой застройкой. Площадь возводимых сооружений не должна превышать 70 процентов от площади территории, предоставленной для их размещения», — рассказал исполняющий обязанности Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Спортивные комплексы возведут по каркасно-тентовой технологии круглогодичного использования. В отличие от аналогов такие манежи предполагают наличие боковых открывающихся стенок, позволяющих использовать объект и в летний период. Помимо строительства некапитальных спортивных объектов, будут проведены работы по комплексному благоустройству территории.

Кроме того, на площадках появятся административно-бытовые постройки и наземные паркинги. Территории адаптируют для маломобильных горожан.

Сейчас комплексы находятся в разной степени готовности — от пяти до 75 процентов. Планируется, что их введут в эксплуатацию в 2023–2024 годах.

Футбольные комплексы будут находиться по следующим адресам:

— Митино, 8-й микрорайон, корпус 17;

— Новогиреево, Перовская улица, владение 66д;

— Люблино, Тихорецкий бульвар, владение 1;

— Ивановское, улица Прокатная, владения 2–4;

— Северное Тушино, улица Вилиса Лациса, владение 30;

— Марьино, улица Марьинский Парк, земельный участок № 1.

