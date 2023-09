В парках пройдет художественный марафон «Осенний пленэр»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Художественный марафон «Осенний пленэр» пройдет с 23 сентября по 23 октября в четырех парках, подведомственных столичному Департаменту культуры. Все желающие смогут принять участие в конкурсе и порисовать на осеннюю тематику в Бабушкинском парке, парке «У Джамгаровского пруда», сквере по Олонецкому проезду и ландшафтном парке «Митино».

Посетители сами выберут технику исполнения. С помощью масла, акварели, гуаши, темперы, акрила или пастели они создадут батик, коллаж или аппликацию. Для участия в конкурсе готовую картину нужно подписать и до 23 октября прислать фотографию работы на почту: project@pleinair-russia.ru. Изображение должно быть хорошего качества для объективной оценки жюри.

В письме требуется указать название парка, где создавалась работа, фамилию, имя и отчество автора, возраст, а также уровень художественных навыков: студент художественного вуза, член художественного союза или просто любитель творчества и посетитель парка. Это нужно, чтобы жюри определило категорию и номинацию работы.

Картину можно написать в парке самостоятельно или прийти на общий пленэр, который начнется 1 октября в 11:00 на всех площадках, где проводится марафон.

В Бабушкинском парке художники встретятся на танцевальной площадке рядом с главным входом на улице Менжинского, в сквере по Олонецкому проезду — на танцевальной площадке напротив дома 9 на Сухонской улице. Участников ждут в парке «У Джамгаровского пруда» на танцевальной площадке напротив администрации парка по адресу: улица Стартовая, дом 10, а в ландшафтном парке «Митино» — у информационного стенда на берегу Пенягинского пруда со стороны храма (напротив дома 10 в Новотушинском проезде).

Итоги конкурса подведут 28 октября в Бабушкинском парке. Участников наградят призами и грамотами, а лучшие работы представят на выставках в парках.

В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, марафон «Осенний пленэр» пройдет впервые. Традиционно Бабушкинский парк совместно с Ассоциацией художников-пленэристов проводит майские художественные марафоны.

