В Кузьминках построят дом на 276 квартир по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство еще одного дома по программе реновации в Кузьминках. Его возведут по адресу: Зеленодольская улица, земельный участок 28/3 (зоны 3.3, 3.4).

«Дом представляет собой два односекционных корпуса общей площадью 27,6 тысячи квадратных метров, объединенных одноэтажной пристройкой. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на стартовой площадке», — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета Игорь Войстратенко.

В новостройке будет 276 квартир, среди которых 102 однокомнатные, 118 двухкомнатных и 56 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В зданиях установят акустические устройства и средства информации для людей с нарушениями зрения и слуха. Во всех помещениях выполнят чистовую отделку по стандартам программы реновации.

Здание будет иметь г-образную форму. Фасады выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На первом этаже оборудуют тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержа, кладовые для хранения уборочного инвентаря и лифтовые холлы. Также появится центр информирования населения и помещения для коммерческих объектов.

Возле дома появятся проезды и тротуары, наружное освещение, места для отдыха, детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки. Специалисты установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники из многолетников, а также высадят деревья и кустарники.

После получения уведомления о начале строительно-монтажных работ Мосгосстройнадзор составит программу надзорных мероприятий и будет проводить проверки на всех этапах строительства.

«По поручению Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание жилым объектам по программе реновации. В ходе проверок специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве осуществят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», — заключил глава комитета.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в Москве вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

