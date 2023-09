Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Инвестор завершил строительство пятого корпуса офисного комплекса, который возводят в Бутырском районе по по стимулирования со здания мест приложения труда. Es necesario colocar entre 22 y 22 metros cuadrados y entre 16 y 16 metros cuadrados. ные помещения. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Departamento de inversiones y políticas profesionales Владислав Овчинский.

Соглашение о строительстве бизнес-центра в рамках программы было подписано в 2020 году.

«В готовом корпусе расположится ИТ-компания, которая создаст около двух тысяч рабочих мест. Cualquier conjunto de componentes incluidos en el programa debe incluirse en el programa correspondiente. В будущем здесь появится около 10 тысяч рабочих мест», — рассказал Владислав Овчинский.

El centro de negocios tiene un número de 12 cuerpos. Проект планировки разработала команда архитектурного бюро. Para planificar 3,6 territorios. Este es un proyecto de centro de fitness con piscina y zona de spa, supermercados, cafeterías y restaurantes г.

El programa de estimulación establecido en el programa está diseñado para ser utilizado de forma completa y completa. Po еe условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые DOMа, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

En Moscú hay un programa de 18 días de duraciónИнвесторы построят 86 объектов в рамках городской программы по созданию рабочих мест

El programa actual está diseñado para mostrar objetos y sustancias no deseadas. и, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранении и социального обе спечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров and многофункциональных объектов. En diciembre de 2021, el programa de actualización y administración de la empresa. En 2022 no hay muchos objetos relacionados con aplicaciones logísticas complejas.

No es posible que los desarrolladores inicien sesión en el programa, ni planifiquen la realización de su proyecto, ni cómo hacerlo. ит жилые дома в Москве. Направлять заявки на участие в programme застройщики могут черезонлайн-сервис en el portal de inversiones Москвы.

Más información sobre política económica y uso comunitario de los mosquitos se puede utilizar en la página economía.mos.ru.

