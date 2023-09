Более 3,1 миллиона результатов обследований посетителей павильонов «Здоровая Москва» внесено в электронные медкарты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 3,1 миллиона различных медицинских манипуляций, в том числе 950 тысяч лабораторных исследований, провели посетителям павильонов «Здоровая Москва» в этом сезоне.

«Все лето в Москве без выходных работают павильоны “Здоровая Москва”, где можно в комфортных условиях пройти целый ряд диагностических исследований. Такая проверка здоровья позволяет выявить риски развития многих серьезных патологий, таких как сахарный диабет, заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других. Программа обследования подбирается для каждого пациента с учетом пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и других аспектов. Горожане могут получить доступ к информации о своем здоровье в электронных медицинских картах. Это гарантирует сохранность данных, доступных пользователям в любое удобное время», — рассказала Татьяна Елагина, руководитель центра медицинской профилактики столичного Департамента здравоохранения.

Результаты доступны как врачам, так и пациентам в электронной медицинской карте. Такая возможность появилась благодаря тому, что все павильоны, работающие в парках и скверах города, подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Павильоны, в которых горожане могут бесплатно и без предварительной записи пройти медицинское обследование, работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они находятся в парках и скверах города. Для посетителей созданы комфортные условия, есть кондиционеры и кулеры с питьевой водой. Перед обследованием необходимо заполнить специальную анкету. Это можно сделать как в самом павильоне, так и заранее в режиме онлайн в электронной медкарте.

Алгоритмы ЕМИАС помогли выявить факторы развития хронических заболеваний у 600 тысяч пациентов — Сергей Собянин

В расширенную программу «Здоровой Москвы» входит более 11 исследований. Если будут выявлены отклонения, то необходимые обследования проведут прямо в павильоне. Также врачи могут выдать направление в городскую поликлинику на дополнительные исследования или консультации профильных специалистов других медорганизаций. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти в павильоне дополнительные исследования. Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, результаты проведенных манипуляций, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в электронных медкартах на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Проверить здоровье в павильонах «Здоровая Москва» могут все совершеннолетние москвичи. Для этого понадобится московский полис ОМС и паспорт.

Найти ближайший павильон и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского Департамента здравоохранения.

Проект «Здоровая Москва» соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

