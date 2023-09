Цифровые технологии помогли ускорить проектирование связки МСД и трассы М-12 «Восток»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Применение технологий информационного моделирования (ТИМ) сократило сроки проектирования участка Московского скоростного диаметра (МСД) в районе Некрасовка. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Технологии информационного моделирования позволили ускорить проектирование недавно открытых моста через реку Пехорку и участка дорожной сети, соединяющих северное направление Московского скоростного диаметра с трассой М-12 “Восток” в районе Некрасовка», — рассказал Андрей Бочкарев.

ТИМ позволили быстро рассчитать спецификации элементов конструкций моста и прилегающих дорожных объектов. С их помощью также в короткие сроки определили количество необходимых строительных материалов и объем работ.

Автомобильный мост состоит из двух трехполосных сталежелезобетонных пролетных строений с монолитной проезжей частью. Длина первой — 311 метров, второй — 316 метров. Каждая часть опирается на шесть монолитных железобетонных опор. Вдоль дорожного полотна установили прозрачные шумозащитные панели, декоративные экраны, опоры освещения. Провели также благоустройство.

Помимо автомобильного моста, в проект вошло строительство около 1,1 километра дорог и очистного сооружения для ливневой канализации площадью 3,7 гектара.

ТИМ помогли разработать проект, где учитывалась вся существующая инфраструктура. Новые объекты не мешают работе инженерных систем и движению по мосту через реку Пехорку на Зенинском шоссе.

Новый участок Московского скоростного диаметра позволит разгрузить прилегающую улично-дорожную сеть на востоке и юго-востоке столицы. Улучшится транспортное обслуживание жителей районов Некрасовка и Косино-Ухтомский, а также подмосковного города Люберцы с населением более 400 тысяч человек.

Участок от Лухмановской улицы до границ с Московской областью также обеспечит транзит и удобный выезд транспорта из города и соединит диаметр с федеральной дорогой М-12 «Восток». Первую очередь трассы от Покровской улицы до Зенинского шоссе ввели в эксплуатацию в январе этого года.

