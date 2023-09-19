Финансовые новости: Список паевых инвестиционных фондов, доступных на рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 19 сентября 2023 года на рынке акций Московской биржи возобновляются торги в рублях по БПИФ TEMS и TPAS :

Тикер ISIN Фонд Валюта торгов Расписание торгов в Режиме основных торгов Т+* рубли доллары евро юани TEMS RU000A103VJ5 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ + Сокращенное TPAS RU000A103VK3 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ + Сокращенное

* – расписание проведения торгов установлено решением Биржи от 8 сентября 2022 года: https://www.moex.com/n51249/?nt=0



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