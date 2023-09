Финансовые новости: Годовая инфляция в августе ускорилась в большинстве регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Основным фактором ускорения годовой инфляции стало увеличение потребительского спроса. Это позволило производителям и продавцам быстрее переносить в цены возросшие издержки, связанные в том числе с ослаблением рубля.

Годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары ускорился практически во всех регионах. Как и в июле, существенный вклад в это внесли товары, зависимые от импортных поставок: фрукты, легковые автомобили и электроника. Продолжилось удорожание бензина вслед за повышением мировых цен на нефтепродукты. Рост цен на услуги в августе замедлился, в основном за счет снижения стоимости железнодорожных билетов и удешевления туров в отдельные страны. Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России. Фото на превью: Shutterstock / Fotodom

