Финансовые новости: Годовая инфляция в августе ускорилась в большинстве регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Основным фактором ускорения годовой инфляции стало увеличение потребительского спроса. Это позволило производителям и продавцам быстрее переносить в цены возросшие издержки, связанные в том числе с ослаблением рубля.
Годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары ускорился практически во всех регионах. Как и в июле, существенный вклад в это внесли товары, зависимые от импортных поставок: фрукты, легковые автомобили и электроника. Продолжилось удорожание бензина вслед за повышением мировых цен на нефтепродукты.
Рост цен на услуги в августе замедлился, в основном за счет снижения стоимости железнодорожных билетов и удешевления туров в отдельные страны.
Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.
Фото на превью: Shutterstock / Fotodom
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.