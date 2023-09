Финансовые новости: Банк России проведет День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 сентября 2023 года в 64 городах откроют свои двери для широкой публики территориальные учреждения Банка России.

Некоторые из них расположены в уникальных по своей архитектуре зданиях, в обычные дни они закрыты для посетителей. На специально подготовленных экскурсиях гостям расскажут об истории мегарегулятора, любопытных фактах из мира финансов и, конечно, покажут редкие экспонаты с многовековой историей. На лекциях и мастер-классах посетителей научат отличать фальшивки от настоящих денег, распознавать мошенников, планировать свои финансы. День открытых дверей проходит в Банке России уже пятый раз, многие приходят на него семьями и стали постоянными гостями этого мероприятия. Для участия в Дне открытых дверей нужна предварительная регистрация. Количество посетителей ограничено, однако познакомиться с историей Банка России можно и в другие дни, записавшись на экскурсии на сайте Музея Банка России.

