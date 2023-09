Финансовые новости: Банк России обновил требования к должностным лицам организаторов торговли и клиринговых организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Указание Банка России устанавливает требования к профессиональному опыту и квалификационные требования к членам органов управления и должностным лицам клиринговых организаций и организаторов торговли взамен требований, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам в 2012 году.

В частности, у них должен быть определенный опыт работы в финансовых организациях, а также профессиональное образование. Требования к членам органов управления и должностным лицам товарных торговых систем установлены с учетом специфики их деятельности. Документ вступает в силу с 30 сентября. Новые требования к лицам, занимающим должности в клиринговых организациях и организаторах торговли на момент вступления указания в силу, будут применяться не ранее чем через три года. Фото на превью: Pro.Sto / Shutterstock / Fotodom

