Физтехов приглашают на XII молодежную конференцию «Физика элементарных частиц и космология»

Молодежная конференция «Физика элементарных частиц и космология», посвященная актуальным вопросам физики частиц, математической физики, астрофизики и космологии, состоится 23–24 октября 2023 года. Зарегистрироваться для участия в конференции можно до 25 сентября.

Цель конференции — создать продуктивную среду для общения молодых ученых. В программном и организационном комитетах конференции — ученые ФИАН, ИЯИ РАН, ИТЭФ им. А. И. Алиханова, ИЯФ СО РАН, МФТИ и ВШЭ.

На конференции будут представлены обзорные доклады приглашенных экспертов по ключевым темам современной физики. Молодые ученые расскажут о своих достижениях в формате устных выступлений.

Программа конференции включает как теоретические доклады, посвященные вопросам математической физики, астрофизики и космологии, так и экспериментальные, связанные с обработкой данных ускорительных и неускорительных экспериментов, а также данных с нейтринных телескопов. Ряд докладов будет посвящен теоретической интерпретации данных (феноменологии).

Среди участников конференции — студенты и аспиранты ведущих физических вузов России: МФТИ, МГУ, НГУ, ИЯФ, ВШЭ, МИФИ, молодые сотрудники научных институтов. Конференция открыта для молодых ученых из других научных организаций.

Впервые запланирована специальная сессия для студентов 1–3 курсов и старшеклассников, занимающихся научной деятельностью.

Участие в конференции бесплатное. Рабочий язык — русский.

Программа конференции включает около 35 устных докладов. Формат выступления — 15 минут, включая дискуссию. Программный комитет оставляет за собой право предварительного отбора докладов на конференцию.

Место проведения конференции — аудитория 518 здания ВШЭ на Мясницкой улице.

Регистрация на сайте.

