С 23 сентября не будет движения трамваев по улице Шаболовке из-за реконструкции депо имени П.Л. Апакова

Трамваи по улице Шаболовке не будут ходить с 23 сентября до конца ноября. Ограничения вводятся в связи с началом следующего этапа масштабной реконструкции депо имени П.Л. Апакова. Оно действует в центре Москвы с 1909 года, а после обновления станет самым современным. В нем смогут обслуживать трамваи последних моделей.

При въезде в депо имени П.Л. Апакова полностью переложат подземные коммуникации, проходящие под трамвайными путями на улице Шаболовке, обновят рельсы и шпалы, а также установят новые стрелочные переводы для заезда трамваев в депо. Кроме того, здесь продолжается обновление производственного корпуса — он готов уже на 60 процентов.

В связи с тем, что эти работы невозможно проводить только по выходным, движение трамваев будет на время перекрыто полностью.

Транспорт поедет по измененным маршрутам. Так, вместо трамваев № 14 можно воспользоваться трамваями № 39. Маршруты № 26 и 38 объединят в маршрут № 38 + 26 от станции метро «Пролетарская» через улицу Серпуховский Вал и район Черемушки до станции метро «Университет». Помимо этого, трамваи № 47 пройдут до улицы Серпуховский Вал, а не до станции метро «Октябрьская».

Вместо трамваев здесь будут курсировать автобусы № 026 — от станции метро «Октябрьская» до Духовского переулка. Изменения будут действовать ежедневно примерно до конца ноября. Из-за того, что в районе Духовского переулка негде развернуться, автобусы поедут от него к станции метро «Тульская» без остановок. Затем через улицу Серпуховский Вал они проследуют обратно до Шаболовки. Только такая схема движения позволит сохранить транспортные связи. От станции метро «Шаболовская» до «Октябрьской» автобусы поедут без остановок через улицу Академика Петровского и Ленинский проспект.

