С заботой о туристах – СберБанк разработает карты специально для иностранцев

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Почему Сбер решил эмитировать банковские карты для иностранцев?
Решение СберБанка о выпуске банковских карт, ориентированных на иностранных туристов, обусловлено требованиями ЦБ РФ и Госдумы, разрешившей в июне 2023 года дистанционно выдавать карты для зарубежных клиентов. Разработка продукта обусловлена несколькими причинами:
- иностранные карты Visa и MasterCard не работают в России, что вызывает трудности у туристов;
- открытие счетов в РФ для зарубежных клиентов осложнено – механизм в достаточной мере не отлажен;
- российские власти хотят увеличить туристический поток, поэтому разрабатывают удобные сервисы.
«Открытие счета для нерезидента в российском банке – долгий и муторный процесс, похожий на «десять кругов ада», для решения проблемы нужно объединяться с другими странами», – заявили представители Центробанка.
Удаленный выпуск карт с возможностью пополнения из-за границы облегчит жизнь путешественникам и иностранным компаниям – обслуживаться в российских банках станет значительно проще.
Как будет происходить выпуск карт для иностранных граждан?
Технология удаленного выпуска карт в России для иностранцев пока не отлажена – сложности вызывает процесс идентификации клиентов. Предполагается, что схема будет включать ряд шагов:
- Российский банк заключит соглашение с иностранной финансовой организацией.
- Зарубежный банк получит право идентифицировать клиента в своей стране.
- Иностранец удаленно откроет счет в российском банке, пройдя идентификацию у себя дома.
- По приезду в РФ турист получит банковскую карту и сможет ее пополнить.
Перечень стран, туристы из которых смогут воспользоваться опцией, пока не раскрывается, вероятно, речь идет о «дружественных» государствах: о Китае, Индии и т.д., так как для реализации проекта потребуется соглашение между российскими и зарубежными банками.
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