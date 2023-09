С заботой о туристах – СберБанк разработает карты специально для иностранцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почему Сбер решил эмитировать банковские карты для иностранцев?

Решение СберБанка о выпуске банковских карт, ориентированных на иностранных туристов, обусловлено требованиями ЦБ РФ и Госдумы, разрешившей в июне 2023 года дистанционно выдавать карты для зарубежных клиентов. Разработка продукта обусловлена несколькими причинами:

иностранные карты Visa и MasterCard не работают в России, что вызывает трудности у туристов;

открытие счетов в РФ для зарубежных клиентов осложнено – механизм в достаточной мере не отлажен;

российские власти хотят увеличить туристический поток, поэтому разрабатывают удобные сервисы.

«Открытие счета для нерезидента в российском банке – долгий и муторный процесс, похожий на «десять кругов ада», для решения проблемы нужно объединяться с другими странами», – заявили представители Центробанка.

Удаленный выпуск карт с возможностью пополнения из-за границы облегчит жизнь путешественникам и иностранным компаниям – обслуживаться в российских банках станет значительно проще.

Как будет происходить выпуск карт для иностранных граждан?

Технология удаленного выпуска карт в России для иностранцев пока не отлажена – сложности вызывает процесс идентификации клиентов. Предполагается, что схема будет включать ряд шагов:

Российский банк заключит соглашение с иностранной финансовой организацией. Зарубежный банк получит право идентифицировать клиента в своей стране. Иностранец удаленно откроет счет в российском банке, пройдя идентификацию у себя дома. По приезду в РФ турист получит банковскую карту и сможет ее пополнить.

Перечень стран, туристы из которых смогут воспользоваться опцией, пока не раскрывается, вероятно, речь идет о «дружественных» государствах: о Китае, Индии и т.д., так как для реализации проекта потребуется соглашение между российскими и зарубежными банками.

