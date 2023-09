Столичный производитель разработал метку для идентификации транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московская компания «Системы автоматического управления и контроля» разработала инновационную RFID-метку, которую можно использовать для учета и контроля транспорта на предприятиях и анализа трафика. Она выполнена в виде пластиковой рамки по стандарту ГОСТ Р для переднего госномера автомобиля. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Новинка соответствует международным стандартам, может считываться на расстоянии до 15 метров и превосходит зарубежные аналоги по функциональным характеристикам и надежности. Это особенно актуально с учетом разнообразия климатических условий в России», — отметил Владислав Овчинский.

Благодаря метке обеспечивается открывание шлагбаумов на контрольно-пропускных пунктах, ведется учет и контроль автотранспорта на предприятиях, анализ трафика. Изделие успешно прошло испытания в различных режимах работы вибростенда, имитирующих движение транспорта, в том числе методом широкополосной случайной вибрации, которая соответствует езде по щебеночной дороге. Первая серийная партия RFID-меток уже используется на производственных объектах России для мониторинга грузовиков.

«Главное конкурентное преимущество новой разработки заключается в совместимости с отечественными металлическими госномерами. Благодаря особой топологии UHF RFID-антенны метка стабильно считывается на высокой дальности. Наше изделие имеет максимальную степень защиты от пыли и влаги и функционирует при температурах от минус 35 до плюс 55 градусов», — рассказал глава компании Андрей Красовский.

В Москве работает свыше четырех тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов — кластеры фармацевтики, электромобилестроения, фотоники и электроники, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка «Руднево».

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятиям предоставляется более 20 мер, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

