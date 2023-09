Стартовала приемная кампания 2024-2025 в российские вузы для иностранцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые иностранные граждане! Государственный университет управления информирует о проведении отборочной кампании 2024/2025 учебного года на обучение в Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой.

1 сентября открылась регистрация на портале информационной системы education-in-russia.com. Документы принимаются до 1 ноября 2023 года.

К отбору допускаются иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, изъявившие желание участвовать в отборе.

В части приема на обучение граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства, сообщаем, что у данных кандидатов не должно быть постоянной регистрации на территории Российской Федерации. В случае наличия документа о снятии с регистрационного учета, дата указанного документа должна быть не позднее 1 сентября 2023 года.

Для участия в отборочных испытаниях кандидатам необходимо зарегистрироваться на сайте https://education-in-russia.com/, заполнить анкету, заявление (в заявлении обязательно указать 6 российских образовательных учреждений) и загрузить необходимые документы, в том числе Согласие кандидата на обработку, передачу и хранение персональных данных. Данный файл (файл доступен для скачивания в системе при регистрации) должен быть оформлен в виде отдельного документа на русском и (или) английском языках и подписан кандидатом.

Прежде чем начать обучение по выбранной программе бакалавриата или магистратуры, кандидатам необходимо окончить подготовительный факультет. По окончании программы кандидаты получат официальный сертификат, подтверждающий уровень владения русским языком. Программа подготовительных факультетов рассчитана на один учебный год. Как правило, обучение проходит с сентября по июнь.

Кандидатам, выбравшим уровень образования ординатура или аспирантура, необходимо представить список опубликованных научных работ и/или реферат (мотивационное письмо), в котором указывается: (образование, ВУЗ, факультет, специальность или направление, сведения образовательного и научного плана, описывающие образовательный и научный опыт, достижения в конкурсах научных работ, участие в научных конференциях, публикации научных статей, заинтересованность в обучении по выбранной образовательной программе, перспективы применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности).

Заполненную анкету необходимо перевести в состояние «На проверку» в установленные сроки. Заявки в статусе «Черновик» рассматриваться не будут.

Кандидаты вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при проведении отбора посредством начисления баллов.

Подробности и порядок подачи заявлений на официальном сайте education-in-russia.com.

