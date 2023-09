Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В текущем году СПбГАСУ принял участие в федеральном патриотическом проекте Минобрнауки России «Научный полк». Проект призван увековечить память преподавателей, выпускников, студентов – тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу.

В рамках проекта на официальном сайте СПбГАСУ мы опубликовали 18 статей об участниках войны и работниках блокадного Ленинграда, чья профессиональная жизнь в разные годы и даже столетия была связана с нашим образовательным учреждением. Каждая статья – это история славного боевого пути профессора или студента, выпускника или гражданского инженера, кто прямо из стен вуза или с рабочего места уходил на фронт, оставался в блокадном Ленинграде и вносил свой неоценимый вклад в защиту родного города.

О наших героях военных сороковых теперь можно прочитать в депозитарии «Лица Победы», где открыта официальная страница СПбГАСУ. Список имён ветеранов Великой Отечественной войны будет пополняться.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI