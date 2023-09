Собянин поручил актуализировать план развития Москвы на первом после переизбрания Президиуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность Мэра Москвы заседании Президиума Правительства Москвы.

В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая:

— проведение в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий;

— завершение в 2024–2025 годах второго этапа реконструкции городских поликлиник;

— завершение строительства в 2024–2026 годах новых корпусов городских больниц: Московской городской онкологической больницы № 62, детской городской клинической больницы святого Владимира, лучевого корпуса Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и других;

— строительство новых стационарных комплексов Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы (ГКБ) имени В.П. Демихова, детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, ГКБ № 52;

— проведение капитального ремонта 22 корпусов (приемных отделений) других городских стационаров;

— проведение в течение пяти лет реконструкции не менее 500 зданий городских школ;

— завершение формирования сети центров московского долголетия, охватывающей все районы Москвы;

— реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия ежегодно, включая Центральный московский ипподром и другие знаковые объекты;

— завершение модернизации зданий и оборудования городских театров, включая Центр театра и кино, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета и другие;

— завершение реализации в 2024 году проекта модернизации детских школ искусств «Искусство — детям»;

— проведение комплексного капитального ремонта в 2024–2026 годах не менее 55 объектов спорта;

— увеличение темпов реализации программы реновации жилищного фонда в два раза;

— ускорение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро;

— обновление до 2026 года не менее 500 вагонов Московского метрополитена;

— выход на городские маршруты до 2026 года не менее 900 новых электробусов;

— обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов;

— увеличение масштабов благоустройства городской среды, обратив особое внимание на обновление благоустройства крупных городских парков (Парк Горького, «Сокольники», музеи-заповедники «Коломенское», «Кузьминки-Люблино»), объектов улично-дорожной сети и объектов, включенных в программу «Мой район»;

— расширение использования технологий искусственного интеллекта в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства;

— формирование московского кинокластера — крупнейшей площадки для производства кино- и медиапродукции;

— формирование и развитие научно-инновационных кластеров, включая инновационный научно-технологический центр Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» и строящийся национальный космический центр;

— завершение до конца 2024 года формирования основных проектов комплексного развития территорий города Москвы.

