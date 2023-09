Смонтированы основные конструкции перехода между станцией «Кленовый бульвар» БКЛ и перспективной Бирюлевской линией

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты завершили основные работы по созданию конструкций пересадочного узла между «Кленовым бульваром» Большой кольцевой линии (БКЛ) и одноименной станцией перспективной Бирюлевской линии метро.Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители завершили устройство основных конструкций пересадочного узла, который свяжет действующую станцию “Кленовый бульвар” БКЛ с одноименной станцией будущей рубиновой ветки. Полностью выполнены монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях, завершается устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции БКЛ. Всего уложено почти четыре тысячи кубов бетона», — рассказал Андрей Бочкарев.

Со станции «Кленовый бульвар» БКЛ пассажиры будут подниматься к наземному вестибюлю Бирюлевской линии метро. Здесь планируется установить четыре эскалатора и лифт для удобства маломобильных граждан.

Станция «Кленовый бульвар» находится в активно развивающемся районе столицы, а сам пересадочный узел разместился на пересечении Кленового бульвара и Коломенской улицы. Ожидается, что в пиковые часы пассажиропоток составит около 25 тысяч человек.

