Сергей Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

В столице начался капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади. В 2024 году один из самых любимых горожанами театров, в котором служили такие прославленные актеры, как Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева и другие, отметит свой 100-летний юбилей. Эту значимую дату он встретит обновленным.

История здания началась в 1911 году. Его построил архитектор Богдан Нилус, мастер московского модерна для семьи цирковых артистов — братьев Никитиных. Цирк просуществовал в этом здании до середины 1920-х годов. Потом там размещались Московский мюзик-холл и Театр оперетты. В начале 1960-х здание перестроили: сделали артистические комнаты, оборудовали наверху репетиционный зал, уложили мраморные полы в вестибюле, на сером фасаде разместили надпись «Театр сатиры» и четыре раскрашенные маски.

95 лет с улыбкой. Как появился и чем живет сегодня Театр сатиры

Теперь о цирке напоминает только купол. Эту архитектурную особенность здания сохранят, но заменят покрытие. Демонтаж старого металлопрофиля будет проводиться одновременно с установкой нового, чтобы не допустить протечек. Кроме того, цвет купола поменяется и станет терракотовым.

Стены здания уже расчистили, обработали антисептическими и противогрибковыми препаратами, загрунтовали. Специалисты приступили к нанесению декоративной штукатурки и установке оконных блоков. Логотип театра на красном фоне по-прежнему будет находиться в верхней части фасада, но теперь он станет значительно больше.

«Привычный облик фасада сохраним, но конструкция станет современной и функциональной», — отметил Мэр Москвы.

Фасад здания, как и сейчас, будет выдержан в серых тонах: более темный — в нижней части, светло-серый — в верхней. В нижней части фасад сделают навесным: на специальную конструкцию установят панели из фибробетона. В верхней части нанесут декоративную штукатурку.

Дворовая часть фасада будет отделана темной плиткой в нижней части, а в верхней — декоративной штукатуркой.

Сейчас на здании установлены леса. Специальная сетка не только защищает окружающую территорию от пыли, строительного мусора, но и обеспечивает эстетический вид и создает более комфортные условия для рабочих.

«Из новшеств — установим на фасад медиаэкран. На нем будут показывать сцены из спектаклей разных лет с участием любимых артистов», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, специалисты обновят входную группу: поменяют остекление, установят удобные большие двери и лайтбоксы с актуальной информацией. Над козырьком разместят еще один медиаэкран с бегущей строкой. Работы планируется завершить в 2024 году.

