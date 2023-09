Сергей Собянин: Благоустройство в пойме реки Жужи завершено

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин открыл новый парк, созданный в пойме реки Жужи и на расположенных рядом территориях в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы.

«До этого здесь были овраги, гаражи, помойки. Сейчас хорошая зона сделана: парк в центре Нагатино-Садовников, в этом году благоустроили набережную, улицу Нагатинскую. Район преобразился в лучшую сторону», — отметил Мэр Москвы.

Вишневый сад, пикниковые зоны и спортивные площадки

Комплексное благоустройство поймы реки Жужи и прилегающих территорий началось в январе и завершилось в сентябре 2023 года. Проект охватил территорию площадью около 22 гектаров в пойме реки Жужи с Большим и Савкиным оврагами, природную территорию «Вишневый сад» и прилегающие дворы.

До начала работ это место, расположенное недалеко от жилых домов, практически не использовалось, так как здесь не было дорожек и освещения. Кроме этого, свободному проходу людей мешали заборы. Часть речного русла была заброшена, завалена валежником и заросла самосевом. Оборудование детских площадок во дворах устарело, покрытие износилось.

Во время благоустройства специалисты привели в порядок межквартальные проезды, расчистили заброшенное русло реки, вдоль которого создали прогулочные маршруты с местами для отдыха, обустроили лестничные спуски и пешеходные мостики.

На левом берегу Жужи появилась многофункциональная спортивная зона с площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис и воркаута. Также здесь создали три поля для стритбола, а в их центре — амфитеатр.

Помимо многофункциональной спортивной зоны, в парке обустроили еще 14 площадок для игры в мини-футбол, хоккей, баскетбол, стритбол, волейбол, настольный теннис и для занятий воркаутом.

Кроме того, здесь создали тематическую детскую площадку «Логово разбойника». Ее название подсказала легенда о том, что в XVII веке в этом укромном месте скрывался разбойник Савка. Его именем назвали Савкин овраг. Большая и оригинальная игровая зона с качелями, горками и лазалками заинтересует юных жителей. Помимо этого, специалисты обновили существующие и создали несколько новых площадок для детей разных возрастов.

Тихим уголком для отдыха на природе стал Вишневый сад. Здесь убрали сухостой и валежник, по местам, где ходят горожане, проложили удобные дорожки, а вдоль них установили лавочки для отдыха. Кроме того, специалисты привели в порядок межквартальные проезды и создали площадки для выгула и дрессировки собак. В парке организовали 16 пикниковых зон с беседками, столами и скамейками.

Для комфорта и безопасности прогулок установили более 230 фонарей и свыше 330 малых архитектурных форм. Специалисты разбили 47,3 тысячи квадратных метров газонов. Вдоль улицы Садовники обустроили парковки более чем на 350 машиномест.

Наталья Шамитова, жительница района Нагатино-Садовники, отметила, что после благоустройства улицы лучше освещены, поэтому ходить по ним стало безопаснее.

Благодаря реализации проекта около 80 тысяч жителей района Нагатино-Садовники вместо полузаброшенной территории получили качественное озелененное пространство рядом с домом. Здесь можно заниматься спортом, играть с детьми или просто гулять вдоль реки.

В пойме реки Жужи началось благоустройство озелененной территорииСергей Собянин: Пойма реки Жужи станет местом для прогулок и занятий спортом

Благоустройство в 2023 году: более двух тысяч дворов, парков и других объектов

В 2023 году в Москве проводятся работы по комплексному благоустройству 2067 объектов. Сейчас завершено благоустройство 2030 (98 процентов), продолжаются работы на 37.

Среди наиболее крупных объектов этого года:

— 11 природных и парковых территорий: Воробьевская набережная и Аллея Спортивной Славы на Воробьевых горах, поймы реки Яузы вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, пойма реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы (первый этап), природная территория вдоль рек Шмелевки и Кузнецовки, пойма реки Жужи, включая территорию Вишневого сада, парк имени 40-летия ВЛКСМ, территории, прилегающие к 16 прудам-регуляторам в Марьине, территории на улице Косыгина около дома 17, вдоль Тарусской и Ясногорской улиц у строящегося ледового дворца в Ясеневе, Южного речного вокзала;

— 15 улиц и общественных пространств в ЦАО: Цветной бульвар, улицы, прилегающие к комплексу зданий Московского городского технического университета имени Н.Э. Баумана (Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая и Ладожская, переулки Старокирочный, Денисовский, Гарднеровский, Бригадирский, Госпитальный, Малый Гавриков и Спартаковский, междворовая территория от Лефортовской площади до Госпитального переулка, Хомутовский тупик);

— одна вылетная магистраль — участок Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта;

— территории, прилегающие к объектам транспортной инфраструктуры: 16 станциям метро Большой кольцевой («Нижегородская», «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Аминьевская», «Проспект Вернадского», «Сокольники», «Марьина Роща», «Новаторская», «Текстильщики», «Воронцовская», «Зюзино»), Люблинско-Дмитровской («Физтех», «Лианозово», «Яхромская») и Солнцевской («Аэропорт Внуково», «Пыхтино») линий; 11 станциям Московских центральных диаметров (Внуково, Зеленоград-Крюково, Кокошкино, Крекшино, Марьина Роща, Минская, Очаково, Переделкино, Поклонная, Санино, Трикотажная); пяти транспортным узлам («Медведково», «Планерная», «Рижская», «Ростокино», «Свиблово»); двум московским городским вокзалам (Окружная и Тимирязевская); двум путепроводам (Жуковский, Краснопресненский) и другим объектам.

Сергей Собянин: Планируем завершить благоустройство Воробьевской набережной осеньюСергей Собянин: Создание парка «Яуза» — один из мегапроектов последних лет

