Проект «Научный полк». Прошёл путь от техника-лейтенанта до плеяды математиков

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики ЛИСИ (СПбГАСУ), блокадник, техник-лейтенант Великой Отечественной Михаил Клиот-Дашинский (1923–2000) прошёл нелёгкий жизненный путь и оставил яркий след в истории вуза, которому отдал без малого полвека.
Михаил Исаакович родился 18 августа 1923 г. в Славянске Донецкой области. Его отец работал товароведом, мать — делопроизводителем. В 1924 г. семья переехала в Москву, а в 1930-м — в Ленинград, где жила на Большом проспекте Петроградской стороны. В 1941 г. Михаил окончил школу № 70 Петроградского района и до призыва в армию работал токарем на заводе «Линотип».
О первой блокадной зиме Михаил Исаакович рассказывал такой эпизод. Участок Большого проспекта между Каменноостровским проспектом и рекой Карповкой был замощён деревянными торцовыми шашками. В результате взрыва эти шашки взлетели на балкон комнаты Клиот-Дашинских. Это спасло их в холодную блокадную зиму 1941–1942 гг.: шашками они растапливали печку-буржуйку.
По призыву в армию Михаил Клиот-Дашинский был направлен в Артиллерийское техническое училище. Окончив его в январе 1942 г., служил на 55-й артиллерийской базе Главного артиллерийского управления Красной Армии в должностях пиротехника и начальника технического отдела. Закончил службу в звании техника-лейтенанта.
В 1950 г. Михаил Исаакович с отличием закончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В сентябре 1952 г. зачислен в ЛИСИ на должность ассистента кафедры высшей математики. Читал лекции по высшей математике для студентов.
В июне 1958 г. Клиот-Дашинский защитил диссертацию «О некоторых вариационных методах решения первой краевой задачи для уравнений полигармонического типа в случае двух переменных» на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. Его научным руководителем был Исидор Павлович Натансон — ведущий специалист в области конструктивной математики, заведовавший кафедрой математики ЛИСИ в 1943–1957 гг.
В 1960 г. Михаил Клиот-Дашинский стал членом Ленинградского математического общества. Спектр исследований учёного широк: радиочастотные задачи геофизической разведки, задачи теории упругости, теории потенциала, задачи геометрической оптики и лазерной спектроскопии (исследование взаимодействия модулированных волн в квантовых генераторах), электротехника, теория тепла, теория фильтрации. Его научные работы опубликованы в ведущих журналах.
Совместно с профессором Сергеем Николаевичем Нумеровым разработал конструкцию и построил электроинтегратор «ЛИСИ-I» для решения краевых задач теории поля, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных эллиптического типа.
Им написано немало методических указаний для студентов, в том числе по новой не только для ЛИСИ, но и для всех вузов страны теме «Вычислительные машины и программирование», когда в 1960-е гг. в ЛИСИ открылась новая специальность «Вычислительная техника в строительстве».
В 1970 г. вышло первое издание его знаменитой монографии «Алгебра матриц и векторов», методику изложения которой высоко оценили такие выдающиеся алгебраисты, как З. И. Боревич и Д. К. Фаддеев. Книга вышла несколькими изданиями и переиздаётся поныне.
11 марта 1997 г. Михаил Исаакович написал список своих опубликованных научных и методических работ. В нём значится 53 пункта.
Награждён медалью «За победу над Германией», удостоен звание «Ветеран труда».
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