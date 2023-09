Проект «Активный гражданин» открыл серию голосований о досуге, обучении и спорте

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» открылась серия голосований «Осень в Москве». Горожане будут оценивать столичные объекты досуга, обучения и спорта. Голосование состоит из двух вопросов.

Спорткомплексы

В первом вопросе предлагают выбрать лучшие спорткомплексы. Можно отметить до пяти из 23 предложенных вариантов.

В их числе Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в залах которого занимаются 1,5 тысячи спортсменов — воспитанников 11 спортивных школ.

Можно выбрать стадион «Москвич», который открылся после реконструкции в 2022 году и стал современным мультиспортивным комплексом. Здесь можно тренироваться весь год и проводить соревнования разного уровня как в помещениях, так и на открытом воздухе. На стадионе обновили футбольное поле, построили трибуны и легкоатлетический сектор для метания.

В спортивно-тренировочном комплексе «Динамо» есть ледовая арена с площадкой по стандартам Национальной хоккейной лиги. Для хоккеистов оборудовали зал сухой разминки, а для фигуристов — зал хореографии.

Еще один вариант — центр современного пятиборья «Северный». Он стал первым в России объектом, где под одной крышей ведется подготовка спортсменов по всем видам дисциплин, входящим в современное пятиборье. Здесь можно проводить тренировки по плаванию, фехтованию, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и триатлону. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 280 спортсменов.

Более подробно об этих и других спорткомплексах можно узнать в голосовании. Подобные объекты открываются после реконструкции в Москве каждый год. Горожанам доступны десятки стадионов, спортивных комплексов, бассейнов, футбольных полей, BMX-велодромов, экстрим-аттракционов.

Спортивные площадки на открытом воздухе

Второй вопрос касается площадок для занятий спортом на открытом воздухе. Здесь также разрешается отметить до пяти вариантов.

Гости ВДНХ могут научиться кататься на велосипеде или на роликах, поиграть в бадминтон и теннис, а также познакомиться с такими спортивными играми, как кила и лапта.

В парке «Яуза» есть рама для гонок с препятствиями в стиле «русский ниндзя». Этот уникальный тренажер подходит как для ежедневных тренировок, так и для подготовки к соревнованиям. Спортсмены могут выбрать один из шести вариантов маршрутов разного уровня сложности. А если скомпоновать их, получится путь с препятствиями длиной более 140 метров.

В парке «Ходынское поле» обустроены четыре спортивные зоны: скейт-зона и роллердром, территория для игровых видов спорта, площадка для силовых тренировок и пространство со специальными тренажерами, которые подходят для старшего поколения.

В столице постоянно открываются новые спортивные площадки в парках, скверах, дворах и общественных пространствах. Любители активного образа жизни могут круглый год посещать тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район» во дворе рядом с домом, ходить на занятия по йоге или растяжке в самых популярных или необычных местах, например в Доме культуры «ГЭС-2».

Всего в серии «Осень в Москве» пройдет пять голосований. Жители столицы смогут выбрать лучшие лектории и детские технопарки, усадьбы для осенних прогулок, парки для фотосессий, а также места в городе, где можно наблюдать за животными и птицами и знакомиться с ними ближе.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. Свыше 6,5 миллиона его пользователей приняли участие в более чем 5,9 тысячи голосованиях. Поддержанные большинством голосов решения реализуют в городе.

