Программа реновации: на Кантемировской улице построят дом на 470 квартир для участников программы реновации

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома для участников программы реновации в Царицыне. Стартовая площадка находится по адресу: Кантемировская улица, земельный участок 35. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Жилой дом будет состоять из трех отдельно стоящих разносекционных корпусов переменной этажности. Общая площадь новостройки превышает 44,5 тысячи квадратных метров. Специалисты комитета оформили всю необходимую разрешительную документацию, которая позволяет начать строительные работы на выделенном участке», — рассказал Игорь Войстратенко.

Первый и второй корпуса — прямоугольные, а третий корпус имеет г-образную форму. В доме будет 470 квартир, из них 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных. Внутреннюю отделку выполнят в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.

Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов. Новостройка будет комфортной для всех категорий граждан за счет продуманной организации придомового пространства и безбарьерной среды. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составят от двух до пяти процентов, а входные группы разместят на уровне земли.

Наружные стены первых этажей отделают облицовочным кирпичом, начиная со второго этажа — трехслойными панелями. На фасадах установят корзины для кондиционеров. В корпусах установят в общей сложности девять лифтов грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения, колясочные, комнаты консьержа и кладовые для хранения уборочного инвентаря.

Во дворе появятся проезды, открытые автостоянки, тротуары, опоры наружного освещения, две детские и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки, а также зона отдыха. Специалисты установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах, возводимых в рамках программы реновации.

«К выездным проверкам на объекте привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций», — добавил Игорь Войстратенко.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода недвижимости в эксплуатацию в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, к которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

