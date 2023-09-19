Приглашаем на День студенческих клубов ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники ГУУ! Управление молодежной политики и воспитательной работы приглашает всех 22 сентября на свой праздник – День студенческих клубов.
С 11:30 до 15:30 в галерее ЦУВП вы сможете познакомиться с командами и участниками:
— Лиги КВН;
— Творческого коллектива «СтуДос»;
— Клуба интернациональной дружбы;
— Студенческого театра;
— Социального студенческого отряда «Лучик»;
— Музыкального клуба «Инструментал»;
— Кейс-клуба «GARNET»;
— Историко-патриотического клуба «Звезда»;
— Клуба настольных игр «Игры разума»;
— Клуба развития гибких навыков «Soft skills master»;
— Медиа-клуба «General Press SUM (GPS)»;
— Книжного клуба.
Также свои презентации представят Студенческий совет, Психологическая служба и Всероссийский студенческий корпус спасателей.
С 13:10 до 14:00 в холле ЦУВП пройдёт концертная программа с участием Творческого коллектива «СтуДос», Лиги КВН, Музыкального клуба «Инструментал» и Студенческого театра.
Вас ждут новые друзья, атмосфера дружбы и творчества! Приходите!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 19.09.2023
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