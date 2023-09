Приглашаем на День студенческих клубов ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники ГУУ! Управление молодежной политики и воспитательной работы приглашает всех 22 сентября на свой праздник – День студенческих клубов.

С 11:30 до 15:30 в галерее ЦУВП вы сможете познакомиться с командами и участниками:

— Лиги КВН;

— Творческого коллектива «СтуДос»;

— Клуба интернациональной дружбы;

— Студенческого театра;

— Социального студенческого отряда «Лучик»;

— Музыкального клуба «Инструментал»;

— Кейс-клуба «GARNET»;

— Историко-патриотического клуба «Звезда»;

— Клуба настольных игр «Игры разума»;

— Клуба развития гибких навыков «Soft skills master»;

— Медиа-клуба «General Press SUM (GPS)»;

— Книжного клуба.

Также свои презентации представят Студенческий совет, Психологическая служба и Всероссийский студенческий корпус спасателей.

С 13:10 до 14:00 в холле ЦУВП пройдёт концертная программа с участием Творческого коллектива «СтуДос», Лиги КВН, Музыкального клуба «Инструментал» и Студенческого театра.

Вас ждут новые друзья, атмосфера дружбы и творчества! Приходите!

