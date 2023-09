Приглашаем к участию в Пятом международном форуме «Передовые цифровые и производственные технологии»

Source: MIL-OSI Russian Language News

12–13 октября 2023 года состоится V Международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии». Ежегодное экспертное мероприятие экосистемы инноваций СПбПУ будет организовано в очном формате с возможностью дистанционного участия. Ключевой темой форума станет применение и развитие передовых цифровых и производственных технологий как основы технологического суверенитета России.

В деловой программе — мероприятия, посвященные наиболее актуальным темам национальной технологической повестки:

развитие в России беспилотных авиационных систем: вопросы разработки и применения необходимых технологий, обеспечения промышленной и эксплуатационной инфраструктуры, законодательного регулирования и др.;

деятельность передовых инженерных школ России: задачи и инструменты, форматы и процессы новых программ инженерной подготовки, интеграция научно-образовательных и промышленных организаций и др.;

разработка и развитие отечественного инженерного программного обеспечения: представление продуктов ведущих российских вендоров, презентация нового релиза Цифровой платформы CML-Bench®, демонстрация решений реальных инженерных наукоемких задач в российском ПО и др.

Пятый международный форум объединит представителей системы образования, государственных структур, научно-образовательных учреждений, промышленных организаций, частного бизнеса, общественных институтов развития — всех тех, кто принимает непосредственное участие в формировании актуальной научно-технической и промышленной повестки, направленной на обеспечение интеллектуального, технологического, экономического и политического суверенитета Российской Федерации.

Деловая программа форума включает круглые столы, питч-сессии, презентации и дискуссии на актуальные темы применения передовых цифровых и производственных технологий в России в различных сферах.

Среди них:

круглый стол «Передовые цифровые и производственные технологии в медицине»;

круглый стол «Цифровое моделирование для решения задач промышленных предприятий»;

круглый стол «Применение передовых производственных технологий в отрасли беспилотных авиационных систем: актуальные задачи и технологический стек»;

круглый стол «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в цифровую эпоху»;

панельная сессия «Отечественное программное обеспечение инженерного анализа: тренды развития и решение задач импортозамещения».

Одним из знаковых событий форума станет презентация новой версии Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench® .

На площадке форума пройдет заседание Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации, организованное Инженерно-технологической школой № 777 Санкт-Петербурга (учредитель консорциума) и Центром по работе с абитуриентами Политеха. Сегодня Консорциум — это 70 ведущих образовательных организаций из более чем 20 регионов и Республики Беларусь, а также 119 партнеров по сетевому взаимодействию. В этом году в состав консорциума будут приглашены университеты, в том числе СПбПУ. Участники заседания посетят ведущие лаборатории университета, познакомятся с музеем, молодежной инфраструктурой, посетят мастер-классы по олимпиадной физике и примут участие в деловой программе форума.

Еще одним заметным мероприятием деловой программы станет заседание Совета по вопросам содействия развитию программ передовых инженерных школ, реализуемых образовательными организациями высшего образования совместно с организациями Госкорпорации «Росатом».

Ознакомиться с подробной программой форума можно по ссылке .

Международный форум «Передовые цифровые и производственные технологии» пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках национального проекта «Наука и университеты», федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Организаторы форума — СПбПУ и его ключевые структурные подразделения, занятые разработкой и применением передовых цифровых и новых производственных технологий, а также развитием и трансфером соответствующих компетенций:

К участию в мероприятиях форума приглашаются эксперты и представители федеральных и региональных органов государственной власти, государственных корпораций, высокотехнологичных компаний, институтов развития, университетов, научных организаций и бизнес-сообщества.

Для участия в мероприятиях Форума требуется пройти регистрацию .

