Право на торговлю в нестационарном объекте в Строгине выставили на аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на аукцион право на торговлю в нестационарном объекте на Таллинской улице. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Участие в торгах на право ведения предпринимательской деятельности в готовых нестационарных объектах позволяет создавать и развивать бизнес с минимальными стартовыми вложениями. Например, 4 октября состоится аукцион, победитель которого сможет открыть продовольственный магазин на Таллинской улице в районе Строгино. Он получит в пользование павильон площадью 56,5 квадратного метра и сможет вести торговлю в течение пяти лет», — рассказал Иван Щербаков.

Предлагаемый объект — временное сооружение с торговым залом — передадут в пользование победителю аукциона после подписания договора. Ассортимент магазина может включать молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и рыбную гастрономию, овощи и фрукты, мороженое и прохладительные напитки, бакалею и другую продукцию.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 сентября. Предпринимателям понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

