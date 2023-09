От сырья до готовой продукции: что можно увидеть на ярмарке «Текстильлегпром» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Узнать, как выстроена технологическая цепочка текстильной и легкой промышленности в России, познакомиться с лучшей одеждой и аксессуарами, созданными в Москве и других городах страны, оценить качество не только готовой продукции, но и сырья, а также оборудования, на котором она была изготовлена, — все это можно сделать на ВДНХ до 22 сентября.

В эти дни на территории главной выставки страны будет работать 60-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром». Побывать на ней будет полезно потребителям, предпринимателям, которые уже связаны с отраслью, а также тем, кто только начинает свой бизнес и ищет партнеров, поставщиков и клиентов.

В павильоне № 33 развернется Международный салон одежды и аксессуаров. В павильоне № 55 представят Международный салон оборудования и технологий для текстильной и легкой промышленности, а в павильоне № 57 — Международный салон технического текстиля, нетканых материалов, защитной одежды и сырьевых ресурсов. Посетить ярмарку можно бесплатно. Потребуется только пройти предварительную регистрацию и распечатать билет или сохранить его в электронном виде. Билет потребуется предъявить на месте.

Ключевые компании рынка представят новейшие технологии, инновационные материалы и мировые тренды в текстильной и легкой промышленности. Будут организованы коллективные стенды российских регионов, стран ЕАЭС и других иностранных государств. Также запланирована деловая программа, которая направлена на объединение усилий и координацию взаимодействия профессионалов отрасли.

Гостей ожидают научно-практические конференции по актуальным проблемам, круглые столы, семинары, конкурсы, мастер-классы и бизнес-тренинги ведущих экспертов рынка.

Программу откроет конференция «Развитие текстильной и легкой промышленности в современных условиях». Здесь можно будет узнать о федеральных и региональных мерах поддержки отрасли от Минпромторга России и Правительства Москвы, особенных инструментах онлайн-поиска поставщиков, новых вариантах логистики и субсидиях на нее.

Развитию промышленности в регионах будет посвящена дискуссионная сессия «Регион Иваново: текстильные традиции и инновации» и конференция «Перспективы развития легкой промышленности: кластер Оренбуржье».

Кроме того, в рамках деловой программы состоятся практикумы и другие мероприятия. Во все дни работы выставки будут проходить обучающие мастер-классы и презентации новых образовательных форматов.

ВДНХ остается одной из главных площадок Москвы для проведения масштабных деловых событий и международных выставок. ВДНХ входит в число 50 лучших конгрессных центров мира. Ежегодно здесь проводятся конгрессы, конференции, выставки и другие мероприятия.

